TATA, VRATIO SI SE! RASTI ZASUZILE OČI U SCENIRANJU: Opisao prvi susret sa ĆERKOM posle zatvora! Ona je najviše ISPAŠTALA

Stefan Đurić Rasta u "Sceniranju" na Kurir televiziji govorio je o boravku u zatvoru, a dotakao se i ćerke Tare.

Reper je bio veoma emotivan kada je otkrio da ga je ćerka sve vreme čekala dok je mislila da je na poslovnom putu. Mala Tara boravila je i kod roditelja repera dok je on bio iza rešetaka.

"Ko je najviše ispaštao?", pitala je Rastu voditeljka.

foto: Kurir Televizija

"Najviše je ispaštala moja ćerka, jer je jako vezana za mene, imamo poseban odnos. Ćerka nije znala gde sam, imali smo dogovor da joj kažemo da sam na putu jer je navikla da putujem, a ona je to prihvatila. Kada joj dođu drugari govorila je da joj stvari kupuje tata jer on mora da radi. Pitala je stalno kada ću da dođem, a na kraju ne mogu da opišem tu sreću. Trenutak kada sam izašao, nisam bio svestan toga, dugo sam proveo tamo. Bio je gotov istražni proces i ja sam bio u šoku sve do momenta kad sam video njenu sreću. Njena sreća bila mi je najbitnija, to beskrajno zadovoljstvo. Rekla je: 'Tata, vratio si se.' Bila je sa mnom non-stop, kada sam jednom otišao u studio pitala je mamu kada ću da se vratim. Provodila je vreme i sa bakom i dekom kad nisam bio tu, ona im je govorila: 'Hajdemo kući, možda će tata da se vrati.' Ja sam jak u glavi i znam da se namestim i dobro podnesem. Majka mi je bila velika podrška. To nije nešto što nisu znali. Moji roditelji su pre svega dobri psiholozi i znaju da racionaliziju problem. Majka mi je sve vreme bila najveća podrška i osoba kojoj najviše verujem. Bila mi je oslonac", rekao je Rasta i dotakao se svojih kolega:

foto: Kurir Televizija

"Gomili kolega sam zahvalan, toliko njih je zvalo ljude koji su mi bliski. Toliko sam pozdrava imao preko komandira. U toj situaciji vidiš koliko te zaista ljudi i ne vole, imao sam priliku to da vidim. Zatvor je jedini ugao gledanja gde si ostavljen sam sa svojim problemom i mislim da je i vaspitna ustanova u zavisnosti od osobe. Nekom ne znači ni 50 godina, a nekom je dovoljno 2 noći. Nisam se toliko promenio koliko sam počeo da cenim nešto o čemu nisam ranije razmišljao."

foto: Kurir Televizija

