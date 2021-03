RODIO SE U PRIŠTINI, ŽIVEO SA BABOM U BOSNI, A BEOGRAD VOLI NAJVIŠE NA SVETU: Rasta ispričao sve od detinjstva do VRHUNCA karijere

Stefan Đurić Rasta pričao je otvoreno o svom detinjstvu u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Reper koji je rođen u Prištini otkrio je kakav je bio kao mali, koliko su roditelji uticali na njega, pa i kako je stigao u Beograd.

"Ja sam uvek bio dobar, uvek sam bio super, dobar u školi, široj porodici omiljeni član, ali sam bio nestašan. Nikad nisam bio miran. Nisam bežao od kuće nikad, mi smo jako vezani jedni za druge. Za mene su ujak i ujna uži porodični krug. Uvek sam imao jako lep odnos sa njom, dobar je čovek i super lik. Porodica mi je uvek bila utočište", rekao je Rasta, pa dodao:

foto: Kurir Televizija

"Već sam u sedmom razredu išao u klubove, ali sam se uvek vraćao. Ne mogu da razjedinim ko je bio stroži, oni su dva karaktera koji se neverovatno dobro dopunjuju, oni su mi primer skladnog braka i skladne ljubavi. Mama je uvek bila ta koja i kada se prodere utiče, a moj otac ako ne priča sa mnom pola dana, to mi je bio strašno.

Rasta je rođen u Prištini, pa je otkrio šta mu je ostalo u sećanju.

foto: Kurir Televizija

"Deca su se tada rađala u Skoplju, a ja sam jedan od retkih koji su se rodili baš u Prištini. Moja mama je radila kao medicinska sestra, dobro je znala ljude i nismo imali neki strah. Taj period mog života nije bio bezbedan, shvatao sam da nešto nije u redu, ali su se moji pobrnuli za to da ne osećam neki nedostatak. Na kraju 1999. godine eskaliralo, pa smo napustili stan i ja sam otišao u Bosnu i živeo sa babom. Roditelji su ostali prilično dugo i kada su videli da neće biti bolje... Oni imaju životnu priču i put bi ih svakako doveo do Beograda", objašnjava Rasta i otkriva najveću žrtvu koju je podneo:

foto: Kurir Televizija

"Nas kao porodicu sve to veže, mi imao taj neki blizak i emotivni odnos, iz svega smo gledali da izvučemo najbolje, da bude smeha i pozitivno. Roditelji su se trudili da mi ništa ne fali. Mi smo živeli skromno i nikad mi nije falilo sreće. Lako je naći zbog čega da budeš nesrećan", kaže Rasta.

"Beograd volim najviše na svetu, to je moj život i nešto što me odgajilo, rođen sam u Prištini, ali je u Beogradu počela moja karijera", ističe reper.

foto: Kurir televizija

"Uvek sam imao urođenu radnu etiku i da se bavim muzikom. Kod nas se uvek slušala dobra muzika, imao sam priliku da odrastam uz kvalitetnu muziku i to mi je postala glavna stvar. U jednom momentu mi je sinulo da je muzika sve čime ću se baviti i kao mali sam hteo da to bude moj biznis. Osim kreativnog dela jako me zanima marketing i cela priča oko distribucije, slušalaca, strategije. Imam mnogo iskustva i što više znam, više uživam", zaključuje Đurić.

URADIO JE SKORO 500 PESAMA "Pre godinu dana imao sam 445 pesama koje su izašle. Svaka pesma mi je stepen više", rekao je Rasta. foto: Kurir Televizija

