BIO JE TURBO-FOLK ZVEZDA 90-IH I U ŠEMI SA SLOBINOM ĆERKOM: UDBA ga je otela, jedva SPASAO GLAVU a o Mariji je govorio ŠMEKERSKI

Turbo-folk zvezda devedestih Ivan Gavrilović u jednoj emisiji pre dve godine otkrio je detalje o romansi sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića.

"Niko nije upoznao pravu Mariju Milošević, osim mene, to mogu slobodno da kažem", rekao je tad Ivan.

"Dugo je ona bila, praktično, jedini disident u Miloševićevom režimu. Prva je, i to bez pardona, upozoravala oca da će ga zbog njene majke Mirjane Marković i brata Marka, na kraju obesiti na Terazijama".

Gavrilović je ispričao i kako ga je usred jednog letovanja u Grčkoj otela Udba i to po nalogu Mire Marković. Bilo je odlučeno da ga potpuno unište. Čak su mu, bio je kategoričan, ukrali i turbo-folk, koji je on izmislio pesmom "200 na sat", pa se, navodno zbog toga, povukao iz javnosti.

- Devedesete godine bile su veoma opasne i promenile su mi život. Našao sam se na mestu na kome nije trebalo da budem. Godine prolaze, neko veruje, neko ne veruje, ali je važno da mi je glava na ramenima i za to mogu samo da zahvalim bogu, ali vreme je zaista bilo opasno - priča Gavrilović.

- U to vreme nisam osećao nikakvu opasnost, putovao sam po svetu, više sam bio u inostranstvu i avionu nego ovde. Išao sam u Ameriku, Australiju, Afriku, ceo Zapad sam obišao. Nisam tražio ništa, nikakav novac, nije mi ništa bilo potrebno da budem popularniji, a desila se i ta zaljubljenost i veza sa Marijom. Verovatno je to bilo sumnjivo, a kasnije sam trpeo razne pritiske i imao probleme, pa sam morao i da prekinem karijeru.

- Pitaju me „kako je preko, putuješ“, ja im kažem „lepo je“. Šta sam znao, klinac od 23 godine, politika me nije zanimala. Verovatno je neko procenio, ko je ovaj mali, ofarban u plavo, putuje u inostranstvo, možda su mislili da sam neki špijun. Nisam mislio da mogu bilo koga da ugrozim. Meni je krivo što mi neko nije rekao „beži, mali, nije ti ovde mesto, to je ćerka predsednika, najlepši si na estradi, lepo pevaš, imaš zelene okice, ajde se skloni“. I ja bih otišao i ne bih je nikad pozvao, moja priča može da bude nauk generacijama - otkrio nam je pevač.

"Samo mi je žao što sam ja ispao žrtveno jagnje okoline. Ceo taj neki događaj da prođem na turbulentan način i da se dosta toga obije meni o glavu posle toga", rekao je denser.

Ja kao klinac od 25-26 godina mislim da nisam bio dovoljno svestan u šta ulazim, a ni dovoljno pametan da postoje drugi aršini koji te mogu dovesti u nezgodnu situaciju. Ja sam sebi posle toga spasavao život, a mislilo se da sam imao neke benefite. To nije Marija kriva, nego kome je to smetalo. Mogao je da kaže: Mali, idi tamo", Mnogo sam izgubio dana i godina da bih se vratio u neku normalu i život", rekao Gavrilović.

Ivan Gavrilović se posle nekoliko godina vratio u javnost i to kao rijaliti igrač, a trenutno je u luksuznoj vili u Zemunu u Parovima.

Podsetimo, trenutno se na RTS i Superstar TV prikazuje mini-serija "Porodica" o poslednjih 72 sata pre hapšenja bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

