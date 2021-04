POLICIJA SASLUŠAVA PEVAČE I STARLETE ZBOG MILIONSKE PREVARE: Estrada varala narod LAŽNIM dojavama, preti im do 2 godine robije?!

Nakon što je u policijskoj akciji Republike Srpske "Vektor" uhapšeno devet osoba, za koje se sumnja da su preko društvenih mreža sa lažnih profila prevarili na stotine ljudi, navodeći ih da im šalju novac za navodno provereno klađenje i takozvane sigurne dojave, dobar deo estrade je navodno u panici.

Naime, sumnjiva lica koja se kriju iza ovakvih profila brojnim javnim ličnostima davala su pozamašne sume novca da ih reklamiraju na društvenim mrežama, zbog čega sada i njima preti robija. Na ovaj način dobro su zaradile starlete Stanija Dobrojević i Ana Korać, ali i pevačica Anabela Atijas, zatim Slobodan Radanović, Kristina Kija Kockar, Luna Đogani, Ljupka Stević, Nadežda Biljić, Sandra Afrika i mnogi drugi.

Prema rečima advokata Boška Žurića, sledeći korak policije jeste da se i oni koji su učestvovali u reklamiraju prevaranata pozovu na saslušanje, nakon čega se i njima može izreći novčana ili čak zatvorska kazna.

- Bilo kakva radnja koju neko vrši u cilju novčane dobiti, a koja nije registrovana i odobrena od nadležnih organa predstavlja krivično delo. Ako je neko preko interneta reklamirao takve profile, uzeo novac, a nije se prijavio da bi platio porez državi, čini prekršaj. Kazne za ovakve prestupe su ili novčane ili se sprovedu u vidu zatvorske kazne u trajanju do dve godine. U sve su uključeni policija i tužilac, a visina kazne se određuje na osnovu više parametara. Veće kazne svakako mogu da snose ti koji stoje iza profila, pa tek onda ovi koji su uzimali novac za reklamu - rekao je advokat Žurić.

Većina javnih ličnosti koja je upetljana u ove prljave poslove pere se time da nije znala o čemu je tačno reč, te da su prestali to da rade čim su shvatili da je u pitanju prevara. S druge strane, ograđuju se i stavom da njihova reklama nije mogla nikome na silu da uzme pare, već da ljudi koji su poverovali u laku zaradu sami snose deo odgovornosti.

Pevačica Ljupka Stević, koja je među prvima preko svog profila reklamirala profile koji nude sigurne dojave, tvrdi da nije razmišljala o tome kako je u pitanju prevara, kaže da se više ne bavi takvim stvarima.

- Još me niko nije zvao iz policije, zatečena sam samim pitanjem. Kad su ti profili u pitanju, stvarno nisam znala čitavu pozadinu toga. Pitana sam da izreklamiram te dojave, što sam i uradila. Posle sam saznala da se podigla velika prašina oko svega. Ne bih svakako pristala na to da sam 100 odsto bila upućena u to šta se sve krije u pozadini - rekla je Stevićka.

Starleta Ana Korać nije se nimalo zabrinula zbog toga što može da plaća penale za reklamiranje spornih profila, pa tvrdi da joj je u tom momentu bitan bio samo profit.

-Svako odgovara za svoje postupke, ne zanima me ko je prevaren u celoj ovoj priči - poručila je kratko Koraćeva.

Pevačica Anabela Atijas tvrdi da će dati izjavu ako bude pozvana od nadležnih organa i kaže da svako na sopstvenu odgovornost uplaćuje novac na ovakvo klađenje.

- Neću ih više nikada reklamirati, žao mi je što su ljudi prevareni. Međutim, niko nikog ne može da natera ni na šta, pa ni na to da se kladi na ovakav način. Koliko znam, radi se o tipovanju, a to je, koliko sam upućena, dozvoljeno. Svakako ću se odazvati pozivu policije ako do toga dođe. Ne želim da budem deo takvih prevara. Nikada se time nisam bavila- rekla je Atijasova.

Pevačica Sandra Afrika tvrdi za naš list da nije imala pojma ko su osobe čije je profile reklamirala na društvenim mrežama, te i da je samo jednom reklamirala kladionice i sigurne dojave.

- Meni su ljudi ponudili novac za reklamu, a ja sam prihvatila isto kao što reklamiram na Instagramu svaki drugi proizvod. Nisam u tome videla ništa loše, a kasnije sam shvatila da je u pitanju prevara. Ne strahujem od toga da ću da snosnim posledice jer ne stojim ja iza tih profila - rekla je kratko Sandra Afrika.

Pevačica Nadežda Biljić tvrdi da ne strahuje od kazne zbog promovisanja lažnih dojava i dodaje da joj je u tim trenucima bila bitnija zarada.

- Ja sam za tu reklamu plaćena i nekoliko puta sam je okačila na Instagram profilu. Imam sina, kog treba da izdržavam, pošto se njegov otac Toma Panić u tom momentu švalerisao u "Zadruzi", tako da nisam imala mnogo izbora. Moram da se snalazim. Nisam znala da je reč o prevari. Imam drugara koji ima dojave i stvarno pogađa, tako da mi je sve bilo nekako validno. Daš mu 100 evra, on popuni tiket i da ti. To postoji. Mislila sam da je ovo ista varijanta. Nemam ništa sa tim prevarama. Opet bih reklamirala, ali bih prvo tražila da meni daju tu dojavu, da vidim da li će da me prevare - ispričala je ovim povodom Biljićeva.

