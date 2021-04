KEBA SE U SCENIRANJU PRISETIO PEHA KOJI JE DOŽIVEO: Imao sam tri šava na nozi, upao sam u RUPU! VOZILI SU ME U HITNU!

Pevač Dragan Kojić Keba bio je gost emisije "Sceniranje" na televiziji Kurir. On je poslednjih nedelja u žiži interesovanja javnosti zbog novog biznisa sa prirodnom kozmetikom u koji se upustio, ali i spota za pesmu "Dibidam", koja je postala apsolutni hit na društvenim mrežama.

- Ja o svojim godinama ne pričam, u mom prisustvu se godine ne pominju. One postoje samo kad se o njima priča. Znam da ima raznih pisanija o tome kad sam rođen, ali to je zabranjena tema kod mene - bio je izričit Keba na početku razgovora sa voditeljkom.

Keba je u emisiji pričao i o ljubavi sa svojom suprugom Oljom, koju je i sanjao da će oženiti.

- Ja sam sanjao da se ženim i probudio sam se u suzama. Jastuk mi je bio sav mokar. Kad sam shvatio da je to bio samo san, bio sam jako srećan. Ali, lik koji sam tad sanjao: plava kosa frćkava, plave oči, lepa, pitao sam se ko li je to... Nije mi izlazila iz glave. Njeni su bili protiv toga, Olja je dosta starija od mene. Na kraju, otišli smo na ručak, jela je neke ćevape i tad sam se setio da je ona ta devojka iz sna. Bio sam se prepao baš. Lagao sam je posle i da imam drugu devojku, ali eto nije poverovala. Ostalo je istorija. Svadba nam je četiri dana trajala - od Mostara do Loznice - prisetio se pevač ženidbe.

Kojić je otkrio i jednu anegdotu sa početka svoje karijere.

- Dobio sam poziv da pevam u kafani u Torontu. Ja tad prvi put u avionu, do tad nisam išao dalje od Loznice. Ja uzimam novine, kad u njima članak o najvećim avionskim nesrećama u istoriji. A na razglasu u avonu, narodne pesme i Nadina pesma " Treba mi rame tvoje". Tu sam se rasplakao. Kad sam stigao u Toronto i zapevao, godinu dana me nisu pustili iz Kanade - kuću u Loznici sam napravio od tih para, a otišao sam bez dinara u džepu. Nikad nisam umeo da čuvam pare. Tamo sam upoznao i budućeg kuma Mirka Kodića, koji je tamo bio na turneji sa Šabanom - otkrio je Keba.

On se prisetio se i peha koji je imao na snimanju šoua "Tvoje lice zvuči poznato".

- Imao sam tri šava na nozi, upao sam u neku rupu. Dovezli me u hitnu pomoć na Bežanijsku kosu, nisu me prepoznali zbog maske i perike. Ja kažem doktoru koji me nije prepoznao da sam u TLZP, a on mislio da sam rekao da sam LGBT, pa se sav narogušio, posle je ukapirao da sam to ja - uz osmeh je ispričao Keba.

Keba je otkrio i da je planirao da snimi pesmu sa Džejem, ali da ga je njegova smrt omela u tome.

- Mi smo bili u predivnim odnosima. Imao sam i jednu pesmu, koju sam planirao da snimimo kao duet. Međutim, ja sam je negde izgubio, on je insistirao da je nađem i da je otpevamo. Još je nisam našao, a Bugari su se otimali za tu pesmu koliko je bila dobra. Nekad nije hteo ništa da popije, a ja sam voleo. Kasnije je vrag odneo šalu. Njegova ćerka Marija me je oduševila kako peva, pomoći ću joj u karijeri ako bude šta trebalo. Od Džeja je i počela priča da sam ja Rom, kaže on ljudima tad: "Ovo je moj brat, beli ciganin". Ja mu kažem: "Nemoj tako Džej", a on mi kaže, da ne mogu tako da pevam iz duše, ako nisam ciganin. Ali, ja se nisam nikad branio od toga, ne smeta mi. Zahvaljujem se svim Romima širom planete - završio je Kojić.

Nezaboravan nastup Sa Darom Bubamarom sam pevao na konju foto: Printskrin/Instagram Kao najveću ludost u karijeri smatra što je u ponoć, na dočeku jedne Nove godine, u restoran ušao pevajući na konju. - Tad sam prvi put seo na konja u životu. Iznajmili smo ga za 500 maraka. Doveli su nekog konja ogromnog, ja nisam smeo prvo da sednem na njega. Kako sam seo, više nisam silazio sa njega. Sa mnom je bila i Dara Bubamara, ona nije smela, plašila se i još je imala neku suknjicu malu. Kad se konj smirio i ona je nekako sela na njega, pa smo ušli pevajući naše hitove. Ludnica je bila, sve novine su danima samo o tome pisale - prisetio se Keba.

