MARIJA KARAN ZVANIČNO SE RAZVELA PRE 2 MESECA OD HOLIVUDSKOG PRODUCENTA! On sad doputovao u Beograd i evo u kakvim su odnosima

Nekadašnji supružnici potrudili su se da organizuju radostan praznik za sina Marka Lea, te je Džoel Lubin tim povodom doputovao u našu prestonicu.

Početkom februara Marija Karan navodno se zvanično razvela od supruga Džoela Lubina, nakon sedam godina zajedničkog života. Da su i nakon bračnog rastanka ostali u dobrim odnosima, pokazala je atraktivna glumica i to slikama sa proslave Uskrsa u Beogradu.

- Marija i Džoel su jako posvećeni roditelji, te su i pored razvoda rešili da ostanu u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog naslednika Marka Lea. Njih dvoje su ostavili sve ljubavne nesuglasice po strani i sada su samo usredsređeni da sin ne trpi zbog njihovog rastanka - navodi izvor blizak glumici.

- Kako Džoel živi u Americi, a Marija je već neko vreme u Srbiji, brzo su se dogovorili da katolički Uskrs obeleže u Beogradu. On je doputovao iz Amerike, te se pridružio glumici i njihovom sinu u jednom beogradskom hotelu, gde su zajedno uživali u prazničnim običajima.Tome svedoče i fotografije koje je Marija za Uskrsa kačila na svoj Instagram profil. Ona je zajedno sa bivšim suprugom uživala u različitim običajima za ovaj praznik, a njihov mališan najviše se obradovao traženju jaja i slatkiša koji su bili skriveni po hotelu u kome su odseli.

- Mališan se najviše obradovao pravom zeki koga je sve vreme mazio i nije želeo da ga ispusti iz ruku, a posebno je bio uzbuđen što su oba roditelja uz njega. Nije skidao osmeh sa lica, zbog čega je Mariji i Džoelu srce bilo puno. Samim tim još jednom su pokazali da odlično mogu da funkcionišu i pored toga što više nisu emotivno zajedno - ističe izvor.

U toku dana nekadašnji supružnici otišli su na ručak kod zajedničkih prijatelja, a na slikama deluju opušteno i srećno. Upravo zato, oni koji ne znaju da su se nedavno i zvanično rastali, nikada ne bi posumnjali da je takva situacija.

- Njih dvoje sasvim normalno funkcionišu kada su u društvu, sve vreme se šale i opušteno razgovaraju. Među njima nema nimalo tenzije, već vlada veliko uzajamno poštovanje, koje je između ostalog i glavni temelj njihovog prijateljstva i nakon razvoda - zaključuje izvor blizak Mariji.

Holivudski producent i naša glumica brak su sklopili 2014. godine, a glamurozna svadba upriličena je i u Los Anđelesu i u Beogradu, gde su se na večnu ljubav zakleli u crkvi Ružici koja se nalazi na Kalemegdanu.

Iako je njihova ljubav delovala idilično i kao ljubav za ceo život, nakon mnogobrojnih nesuglasica prošle godine su podneli papire za razvod braka. Iako o razlozima razvoda glumica nije javno pričala, mediji su ranije preneli da je glavni kamen spoticanja bio to što je Marija želela da se vrati poslu, a kako nije uspela da ostvari angažman u Holivudu, morala je često da putuje za Srbiju kako bi radila svoj posao. Uz to, zbog poslovnih obaveza koje je njen suprug Džoel konstantno imao, Marija je i na putovanja išla sama ili sa sinom, te je to rezultiralo da se vremenom udalje.

Uskrs i po našim običajima

Kako su proslavili katolički Uskrs, Marija će sa sinom obeležiti i naš praznik koji tek predstoji.

- Marija je i dok je živela u Americi slavila sve praznike. Poštovala je podjednako praznike supruga, ali i običaje koje je ponela iz svoje domovine. Marko Leo je upoznat sa svim ritualima, pa ga tako uskoro očekuje još jedan Uskrs, koji će sa mamom proslaviti u Srbiji - kaže izvor.

Razveli se pre dva meseca u Beogradu

Početkom februara glumica je sa Džoelom doputovala u srpsku prestonicu kako bi stavila tačku na brak. Kako su tada ispričali izvori bliski ovom bivšem paru, zajedno su navodno boravili u jednom hotelu u centru Beograda i bez prevelike pompe potpisali papire za razvod braka. Dok se producent ubrzo vratio u Ameriku, Marija je sa sinom ostala u prestonici.

