GOCA BOŽINOVSKA LJUTA NA SINA MIRKA! Pevačica došla iz Kraljeva, a sačekao ju je HAOS U SURČINU: Sav nameštaj su IZBACILI!

Pevačica Goca Božinovska je ljuta na svog sina Mirka Šijana jer u jeku pandemije renovira gornji sprat vile u Surčinu.

Kako sama kaže, kuća joj je puna majstora, pa je rizik da zakači virus veliki, a to nikako ne bi smela zbog trudne snajke i bolesne majke.

– Došla sam iz Kraljeva da se malo odmorim . Ovde me je dočekao haos. Sve vrvi od majtora, a ja moram da se čuvam korone zbog majke, pa kad bih joj i to prenela, ubila bih je. Ljuta sam malo na Mirka što je toliko požurio sa tim renoviranjem. Sav živi nameštaj su izbacili. Sve novo kupuju, kreče u neke druge boje. Sad kada znaju da će biti dečak, mogu da krenu i sa sobom za bebu. On želi da menja i spavaću sobu, hoće da budu u sobi koja gleda na bazen. Ma rekla sam mu: "Uzmi bre koju hoćeš, što me zapitkuješ!" Ne mešam se ja njima ni u šta - kaže Goca za "Star", a prenose mediji i dodaje da je zbog snajke ostala bez pola ormana.

- Ajde kad sam već došla kući da malo orman sredim. Izvadim stvari, a Boka mi kaže: "Šta će vam ovo, šta će vam ovo, šta čuvate?!" I ja tako pola ormara bacim. Onda neke stvari od ćerki Zorane i Jelene što ne nose, takođe smo izbacile i napravile gomilu.

