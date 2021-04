NAKON ISPOVESTI SANJE STANKOVIĆ O OCU, OGLASILA SE NJENA PORODICA: Krišom je dolazila kod nas, MAJKA joj je BRANILA da nas viđa!

Sanja Stanković je u rijalitiju "Zadruga" govorila o svom tati Novici, kako nisu u dobrom odnosu i kako je očuh navodno voli više od rođenog oca.

"Mene moj očuh voli više nego moj rođeni otac, brine o meni kao da sam njegova, kada sam imala nesreću, plakao je kao kiša, moj otac me tako nije zagrlio. Moj otac me nije ni pozvao kada sam imala nesreću! Mene bole te stvari. Tog dana kada sam imala nesreću, posle par dana isto doživeo nesreću, izlazi iz dvorišta, da li nije gledao i neko ga pokupio autom. A ja iako nemam komunikaciju, u svađi smo, ja sam takva, ja sam ga pozvala da mu kažem, samo sam pozvala dedu da ga pitam kako je, to je sve prokleto, prokleto je tamo sve. Mene duša boli za sestre, znaš li koliko sam plakala kada je bila ta naša rasprava dva dana nisam mogla da dođem sebi", rekla je Sanja u suzama.

Novica i njegova sadašnja supruga do sada se nisu oglašavali, a sada su se oglasili povodom ove nejne izjave.

- Sanja se sama odrekla nas, a ne mi nje. Bila je ljuta na svog oca misleći da će preko nje ući u "Zadrugu", a njemu to nije bilo u interesu. On je uvek gledao da sve četiri budemo zajedno u svemu. Koji otac to želi da uradi svojoj deci? To su samo prazne priče. Njena majka je bila ta koja je uticala na nju da što manje bude u kontaktu sa nama. Čak je Sanja krišom više puta dolazila kod nas da njena majka Branka to ne zna jer bi napravila lom - priča ljuta porodica, maćeha Jovica i sestra Jelena.

