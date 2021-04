SRPSKE ZVEZDE BILE SU NA METI MANIJAKA: Ceci Ražnatović fan upao u vilu na Kipru, a Nataši se ušunjao u kuću i doneo poklon!

Biti javna ličnost donosi mnogobrojne prednosti poput slave, novca, moći, uticaja i mnogih drugih stvari. Međutim, druga strana novčića jeste što poznati nemaju privatnost kao "obični" ljudi, stalno su pod lupom javnosti, moraju da paze o svakoj izgovorenoj reči, ali i to što neki od njih imaju opsesivne fanove koji ih proganjaju, prate, ali i prete putem društvenih mreža.

Nataša Bekvalac je pre godinu dana doživela neprijatnost kada je u prepodnevnim časovima nepoznati muškarac pokušao da joj upadne u kuću u Čeneju, u kojoj je bila s decom. On joj je nosio poklon i cveće, a iako je bila uplašena jer je bila sama, suprotstavila mu se i rekla mu da napusti njenu kuću. Čovek je to odmah i uradio, a pevačica je slučaj prijavila policiji. Ubrzo je manijak uhapšen, a u policiji je tvrdio da lično poznaje Natašu i da je ludački voli. Inače, on je godinama ostavljao neprimerene komentare na njenim objavama na Instagramu.

Ceca Ražnatović ima fana sa Kipra koji je proganja, a koji je pre dve godine upao u njenu vilu u Aja Napi. Muškarac O. L. je upao u njenu vilu, zbog čega je intervenisala tamošnja policija. Dok ga je uniformisano lice privodilo, on je vikao na sav glas: "Zašto me hapsite, ovo je kuća moje žene!", aludirajući na Cecu.

Policija je shvatila s kim ima posla, pa su ga odmah deportovali za Srbiju, gde je nastavio da proganja Ražnatovićku. On je otišao pravo u crkveni dom kod Hrama Svetog Save i tamo tražio folk zvezdu. Da je zaista opterećen pevačicom pokazuje njegov profil na Instagramu gde objavljuje njene fotografije uz poruke da je jako želi i voli.

Nina Badrić

Susret na sudu sa progoniteljem

Prošle nedelje Nina Badrić je morala da se suoči na sudu sa svojim progoniteljom Ilijom M., koji je godinama uhodi, prati, šalje ljubavna pisma i poruke. Pevačica je pred sudijom rekla da joj nije prijatno u prisustvu tog čoveka, zbog čega je on bio udaljen sa suđenja.

Nina je izjavila kako je Ilija dolazio u njenu zgradu, da joj je zvonio na interfon, ostavljao razne poruke, ali i da ju je pratio od Zagreba do Hvara. Sudija je odredio da se Iliji uradi psihijatrijsko veštačenje, nakon čega će se nastaviti ročište.

Jelena Rozga

Plašila se da izađe iz stana

Nina nije jedina pevačica koja je imala neprijatnost sa velikim obožavaocem. Njena koleginica Jelena Rozga 2020. godine je prijavila policiji muškarca koji ju je proganjao dok je bila u karantinu.

- Bilo me je strah čak i po danu. Morala sam da izađem da prošetam psa, nije mi bilo svejedno. Samo sam se okretala oko sebe. Pa ko voli da živi u strahu, da trči prema liftu i slično? Grozan osećaj - rekla je pevačica tada za hrvatske medije.

Bojana Ristivojević

Žrtva lažnog policajca

Voditeljka jutarnjeg programa na Prva tv u utorak u popodnevnim časovima prijavila je u Sup Zvezdara čoveka koji ju je uznemiravao i lažno se predstavljao kao pripadnik policije. Ustanovljeno je da se navodno radi o osobi sa prebivalištem u Čačku, koji nije zaposlen u MUP. Lice je navodno mesecima unazad i putem društvenih mreža slalo poruke voditeljki uznemirujuceg sadržaja, a čak je došao i do njenoj broja telefona.

- Molim vas ne pišite o tome. Hvala - rekla je Ristivojevićeva za medije.

Teodora Džehverović

Godinama trpi manijaka

Pevačica je u junu prošle godine otkrila da već godinama ona, njena porodica i prijatelji trpe maltretiranje od strane jedne osobe.

- Ta osoba me maltretira tri godine, otkako sam izašla iz Zadruge. Njeno ime je K. N. i ono što sam čula jeste da radi u školi. Uopšte mi nije svejedno dok pričam o svemu ovome, zato što sam toliko ćutala, ali sada je stvarno dosta. Toliko uvreda, pretnji, sa različitih profila - izjavila je Teodora i dodala da je pretnjama naneta velika šteta i njoj i njenoj porodici.

Seka Aleksić

Proganjao je na Instagramu

Seka se nekoliko puta našla na meti manijaka koji su joj putem društvenih mreža pravili probleme. Poslednji slučaj dogodio se 2017. godine kada je Seka uznemiravanje prijavila policiji.

- Molim vas da ignorišete ovu bolesnu osobu koja svim mojim poznanicima i prijateljima piše poruke u moje ime, skida moje fotografije sa ovog profila i kači na svoj, govori da sam otvorila drugi Instagram i dogovara se da mi ljudi dodu na kafu kući itd. Bolesno. Ovo će biti drugi slučaj koji se tiče Instagrama da sam prijavila policiji! Ova osoba definitivno nije normalna osoba! Na žalost - napisala je Seka.

Slavica Ćukteraš Pretnje smrći na internetu

Zvezda Granda bila je meta internet zlostavljača. Stizale su joj preteće poruke, zbog čega je slučaj prijavila policiji. Slavica je na svom Instagramu podelila fotografije na kojoj joj se nepoznata osoba obraća porukom "da je treba mučki ubiti".

- Pošto pravi lažne profile i ne prestaje da maltretira, sada će se policija baviti ovom personom. Prijava je predata, uz sve poruke i pretnje - napisala je pevačica.

