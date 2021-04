POTRESNA ISPOVEST ŽARKA LAZIĆA! PROGOVORIO POSLE SAHRANE KOLEGINICE JASMINE: Trebalo je da budem u kamionu! NEOPISIVA TRAGEDIJA

Organizatorka serijala "Kuća od srca", Jasmina M. koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali sahranjena je danas na seoskom groblju u Pločici kod Kovina.

Tužna povorka krenula je od kuće nastradale Jasmine oko 13 časova, gde su se peške uputili ka groblju. Ni kiša nije omela ljude koji su došli da odaju počast ovoj divnoj ženi, koja je mnogima pomogla.

Nakon sahrane koleginice oglasio se i voditelj ''Kuće od srca'', Žarko Lazić.

"Moje najbliže kolege su imale teški udes, detalje će reći tužilac. Znamo samo da je na naš kamion naleteo veliki šleper i odbacio ih 30 metara i tada je nastradala naša koleginica Jasmina, koju smo danas sahranili. Jasmina je bila deo organizacije serijala, bila je moja desna ruka, radili zajedno na terenu, organizovali snimanja, majstore, materijale. Bila je žena koja je bila spremna da u bilo koje doba noći. Mi smo se tog jutra čuli, trebalo je da budem pored njih, igrom slučaja sam ostao ovde, ja sam u četvrtak i petak trebao da budem tamo. Ovde sam bio u firmi kada su mi javili, odmah čim se desio udes. Javili su nam majstori koji su imali kontakt i pozvali nas. Sa njom je bio Zoki, naš vozač, profesor u školi, jedan zdrav dečko koji je skoro počeo da radi sa nama. To je jako nezgodna raskrsnica, tu su se desili mnogi udesi, nepregledna je, mnogi su tu stradali", pričao je Žarko.

foto: Kurir, Printscreen

"Ko je kriv, videćemo, Ja znam da na toj krivini ne postoji ogledalo da bi mogao da vidiš nešto. Oni su bili u kamionu na kom smo ti i ja snimali, oni su bili sami. Zoki je sada bolje, operisan je, zahvaljujući stručnosti doktora iz kraljevačke bolnice, on je životno ugrožen, ali je svestan, na terapiju reaguje dobro. Ne znam da li on zna šta se desilo, ja nemam kontakt sa njim, samo sa doktorima. Posle ovog, više mi ništa nije bitno. Ja volim da nas gledaju ljudi jer radimo veliku stvar, mi radimo kuće iz temelja, napravili smo više od 40 kuća za sedam godina. Sve i da sutra stane, ja sam zadovoljan uspehom. Ali ovo je neopisiva tragedija, za nas, za Jasmininu porodicu. Još jedna bitna stvar, mediji moraju da pišu, ja nemam ništa protiv toga i podržavam novinare da rade svoj posao, ali postoje momenti u životu svih nas kada možda ne bi trebalo nešto da se napiše. Ne mogu da me ne pogode neke stvari koje su suštinski netačne. Jedan od naslova je bio "Ukleta kuća od srca", mi napravili toliko kuća, spasili toliko dece, a onda tako nešto izađe", rekao je on u u emisiji ''Premijera - Vikend sprecijal''.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:18 SAHRANA PREDRAGA ŽIVKOVIĆA TOZOVCA: Udovica jedva stoji na nogama, sve vreme plače, krenula tužna POVORKA (FOTO)