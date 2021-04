LOMI NAM KOSTI KAD KAŽU DA JE SERIJAL UKLET! ŽARKO LAZIĆ POSLE SMRTI KOLEGINICE JASMINE: Nastavićemo da pomažemo njenoj porodici!

Autor i voditelj emisije „Kuća od srca“ Žarko Lazića obratio se javnosti povodom medijskih natpisa koji su ovih dana potresli sve njegove kolege iz produkcije.

Nakon što je organizatorka emisije Jasmina Mihajlović 17. aprila tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći u selu Lađevci na Ibarskoj magistrali, počeli su da se nižu natpisi koji su direktno udarali na produkciju ''Kuće od srca'', a samo jedan od njih je bio da je ''serijal uklet''.

foto: Printscreen/Premijera

Žarko je sada osetio potrebu da se obrati javnosti i da iznese istinu i o slučaju iz 2018. godine kada je njegova koleginica Sandra Denda pretrpela teške telesne povrede, takođe u saobraćajnoj nezgodi.

- Osećam se jako loše... Osećam se loše zbog smrti svog velikog prijatelja i koleginice Jasmine. U ovom teškom trenutku kada svi mi patimo u produkciji i kada dolazak u firmu postaje težina jer nje nema, mi moramo da se borimo i sa novinskim natpisima koji nisu istiniti. Sada kad to sve pogledam vidim da je ona izreka tačna: ''Jezik kosti nema, ali kosti slama''. Nama svima u produkciji svaki naslov koji nije istinit lomi kosti. Ovo je jedini način da demantujemo te laži, jer ako ćutimo kao što smo ćutali 2018. godine ljudi će misliti da smo mi krivi. To je bio momenat kad je Sandra Denda doživela teške telesne povrede i danas nam je jako žao zbog toga. Auto u kojem su bile Denda i Dragana Joković nije bio auto produkcije. Bila je nedelja i slobodan dan na gradilištu, auto je bio neregistrovan. Dragana nije imala vozačku dozvolu, nikada nije polagala vozački i Sandra je to znala. Izgovoreno je da su nosile hranu i da im je to bio zadatak i da su zadatak dobile od mene. Ja sam u momentu kad me je probudio telefon da mi jave za nesreću bio u krevetu, bio mi je slobodan dan... Istina je samo jedna. To su uradile na svoju ruku, zabavljajući se, učeći da voze auto i desila im se tragedija.

foto: Facebook

- Mi zbog toga doživljamo naslove kako je serijal uklet, onda "Žarko otima sirotinji" i mnoge ružne stvari koje neću komentarisati koje su potpuno netačne. Ja pozivam medije da pozovu Draganu Joković koja je vozila taj auto, da pitaju da li je istina ono što ja govorim. Mi ćemo morati da pravdu potražimo na sudu, mi smo tada prećutali, nismo želeli da oko toga pravimo medijsku promociju, prećutali smo i ispali krivi. Ovog puta nećemo ćutati i sud će reći ko je u pravu. Ja ću vas blagovremeno obavestiti, ne samo zbog mene, već zbog svih divnih ljudi koji učestvuju na serijalu ''Kuća od srca'', zbog sve dece kojoj smo pomogli. Iza nas je od 2013. do sada ostalo 38 kuća iz temelja, 177 dece smo spasili... Mi smo ponosni na naše rezultate.

- Nastavićemo da brinemo o Jasmininoj porodici, mi se svaki dan čujemo sa njima i tu sam za sve što im bude trebalo u životu. Isto tako se naša borba nastavlja i za Zoranovu porodicu. Za sam kraj, ja vas molim da obratite pažnju na naslove koje pišete. Na taj način ne štetite našem serijalu, več deci koja čekaju svoj krov nad glavom, ako već ne možete da nam pomognete, nemojte da pišete neistinu.

- Nastavljamo da gradimo kuću porodici Đurović iz Kraljeva, to j naša obaveza. U Jasninino ime završićemo tu kuću i nastaviti da zbrinjavamo porodice kojima je to potrebno. Jasmina je najviše volela kad vidi nasmejana dečija lica na samom finalu.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:43 Zoran Pajić u Pulsu Srbije popularan na društvenim mrežama