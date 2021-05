RUŠKA JAKIĆ DOK FARBA JAJA DODAJE JEDAN ČUDAN ZAČIN: Sve zbog majke koja nije SRPKINJA, a svako JUTRO radi jednu stvar

Voditeljka Ruška Jakić svojim izjavama redovno privlači pažnju, a poznata je po iskrenosti i jasnim životnim principima kojih se drži.

Na samom početku razgovora rekla je da sama šara jaja posebnom tehnikom.

– Tradicionalno šaram jaja po receptu moje mame. Ona je bila pola Grkinja, a pola Čehinja i imala je odličan recept. Jaja farbam u lukovini i dodajem jedan biber i jednu čašu vina. Jaja farbana u lukovini su najlepša i najzdravija. Naravno, ostavljam i jedno crveno kao čuvarkuću - ispričala je Ruška.

Naglasila je i to da veoma rado poštuje tradiciju, ali i da će ovaj Uskrs biti nešto drugačiji od prethodnih.

- Naravno, vaspitana sam da poštujem sve naše praznike, Uskrs, Božić i to i jesu porodični praznici. Nažalost, moja ćerka je sada u inostranstvu i neće moći da dođe, tako da ću ovaj Uskrs proslaviti ili sa prijateljima ili sama – iskreno je rekla voditeljka.

– Nekad ni to nije loše. Sad je ona moja čuvena rečenica, kad sedim sama u kafiću i pitaju me: “Što ti sediš sama?”, a ja kažem: “Sa Ruškom je najlepše”, došla do izražaja – dodala je ona

Otkrila je i kako ispunjava slobodno vreme i uspeva da zadrži vedar duh u ovom vremenu.

- Imam svoje rituale: šetam se pijacom, mojim Bulevarom, idem kod frizera, uživam u sitnicama. Ja ceo život radim na sebi, treba raditi na sebi. Srećna sam što imam divno i dragoceno dete koje mi pošalje poruku: “Zahvalna sam što si mi ti majka” – pričala je Ruška zadovoljno.

- Ja se stalno smejem. Ujutru otvorim prozor, udahnem vazduh, zahvalim se Bogu, ne želim da me loše informacije poremete nijednog trenutka. Mi smo samo opterećeni time da li ćemo ići na more i ne shvatamo da niko nema tapiju na našu sreću. Nije ova korona prvo loše što nam se svima dešava. Do sad je uvek prolazilo, proći će i ovo – iskreno je rekla Jakićeva.

Ona je na kraju svima poslala snažnu poruku i posavetovala kako da sačuvamo vedar duh i ne dozvolimo problemima da nas okupiraju.

- Želim svima da lepo proslave praznike, da se raduju, da veruju u Boga, u život. Sve će proći. Ko živi u strahu, taj brzo ode u bedak. Želim svima da iz sebe izbace zavist i zlobu i da shvate da je život divan i dragocen. Ja samo tako i umem da živim – zaključila je Ruška Jakić.

