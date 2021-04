ISPOVEST RUŠKE JAKIĆ: Uželela sam se POLJUPCA, doživela sam SMRT! Progovorila i o susretu sa TITOM I ČOLOM: Sa mnom je NAJLEPŠE!

Ruška Jakić, čuveno TV lice, progovorila je o svom životu i karijeri.

- Uželela sam se poljupca, ali dete mi je priredilo najlepše iznenađenje ove godine, kada je došla iz Amerike i došla da me poljubi. Ona mi napiše poruku "Zahvalna sam što si mi ti majka", tako da sam ja zaista srećna žena - započela je Ruška.

Progovorila je o najtraumatičnijem iskustvu iz ranog detinjstva.

- Doživela sam smrt pre nego što sam zakoračila u život, kada sam imala godinu dana upala sam u vrelu vodu i majke se molila da me nema, da se više ne mučim. Ali Bog je želeo da živim. Moj zadatak je da kroz svoj život pomažem ljudima, sve se završilo fantastično, čak nemam ni ožiljke - ispričala je Jakićeva.

- Kada mi je otac izašao iz logora, komunisti su ga osudili na smrt. Govorio je 7 jezika, a ja sam ga upoznala kad sam imala 15 godina. Brat me čuvao i bio strog prema meni, a jedanput mi je opalio šamarčinu jer se njegov najbolji drug meni udvarao. Odrasla sam sa mangupima sa beogradske kaldrme - rekla je.

Pare joj ne znače ništa.

- Ono što je dobro, jeste da živim isto sa 1000 evra, i sa 1000 dinara. Sa hiljadu dinara ću otići u kafić da popijem svoj najbolji kapućino, a kod kuće ću da jedem kačamal. Kupujem polovno, a najviše volim kineze - priča ona.

Čuveni Zdravko Čolić joj je poscvetio pesmu 'Ružice Ružo Ruška'.

- Rekao je "Ovu pesmu posvetio sam mojoj prijateljici Ruški", on je započinjao karijeru u Sarajevu smo se družili, malo smo se gledali, ali drugarski. Znala sam da će da napravi fantastičnu karijeru, ja sam njemu bila talija - priča Ruška.

- Neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična! Otvorite vrata jer je život pred vama. Žene prave žrtve od sebe, a onda stvaraju nesrećnu decu - zaključila je Ruška.

Imala je blizak susret i sa Josipom Brozom Titom, koji ju je primetio.

- Tek sam se zaposlila, a onda su došli Tito i Jovanka, a on je Jovanki pokazao prstom na mene. Verovatno sma mu se dopala. Nisam imala nameru da zavedem Tita, lepše mi je ovako - kaže Ruška.

Iznela je intimne detalje o svojim brakovima:

Najveća laž je kada vas dovedu tamo da se zakunete na večnu ljubav. Ja sam tri puta srećno razvedena žena, obožavam svoje muževe. Bila sam srećna dok sam ih volela, a onda sam otišla. Meni je ljubav pokretač. Mene je poslednji muž prevario. On je hteo da seče vene, ali je uzeo muža naopako. Nazvala sam ga i rekla mu: "To što si me prevario nema veze, moja ćerka te zavolela, moji roditelji te obožavaju..." On je plakao - govorila je Ruška.

Jedna godina u životu joj je bila posebno teška:

- U jednoj godini su mi umrli i otac i majka, uginuo pas, muž ostavio, ćerka otišla na studije... Moja odluka je bila da učim, borim se, zatvorim vrata, i evo me danas. To je najteža godina u mom životu.

- Posle televizije su govorili 'Pogledaj kako je Ruška propala', jer sam radila na sajmu. Prodavala sam garderobu, baš me briga, zarađivala sam po hiljadu maraka dnevno. Najlakše je odustati od života i reći ja sam očajna - zaključila je Ruška.

- Kad sedim sama u kafiću, pitaju me "Što ti sediš sama?", a ja kažem 'Sa Ruškom je najlepše!" - zaključila je čuvena voditeljka u "Premijera - vikend specijalu".

