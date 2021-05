MOLILA SAM ZMIJANAC DA JOJ VRATIM MIROLJUBA! Decenijama se priča da joj je preotela muža, Brunclikova stavila tačku na sve!

Decenijama se na našoj javnoj sceni polemiše o tome da li je Zorica Brunclik preotela muža Vesni Zmijanac. O ovim nagađanjima još jednom je u Sceniranju na Kurir televiziji otvoreno govorila najpoznatija pevačica pink kose.

foto: Kurir

"Ona je mudro ćutala jer je shvatila da njoj to kao žrtvi donosi neki benefit. Onda je njoj to dosadilo i pokušale smo da na razne načine kažemo da niko nikom nije uzeo muža. Čak sam je molila da se sastanemo da ga vratim javno, kao da se on tu ništa ne pita! Sve te decenije mi nismo uspele da ta priča prestane", objasnila je ona.

Brunclikova je dodala da su Kemiš i ona čak išli na promociju Vesnine knjige, u kojoj opet nije bilo nijednog poglavlja o krađi muža.

"Na kraju sam došla na ideju da se pojavi zajedno sa mnom na sceni, tako što će je Miroljub izvesti na binu. Nismo uspele da se operemo", navela je Zorica.

