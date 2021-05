VELIKA ISPOVEST TARE SIMOV: Uplakana progovorila o lekovima, narkoticima, PORODICI ljubavnika i 50.000 € koje će morati da PLATI!

Tara Simov izbačena je iz rijalitija „Zadruga“ nakon što je demolirala belu kuću, a starleta će morati da plati kaznu produkciji u visini od 50.000 evra.

Nakon izlaska, Tara nije imala gde da ode, a po sopstvenim priznanju, pokušala je da stupi u kontakt s porodicom Nenada Aleksića Ša, ali bezuspešno. Tara je priznala da joj je teško što je reperova porodica ne prihvata i da je zahvalna prijateljici koja ju je primila.

Tara, šta ti se tačno dogodilo u noći kada si demolirala "Zadrugu", a potom bila i izbačena iz rijalitija?

- To što ste videli je bio samo pritisak koji se u meni skupljao u protekle dve godine zbog zatvorenog prostora. Niko meni nije konkretno kriv ni zbog čega. Nenad i ja nismo imali pritisak kakav su imali parovi poput Slobe i Lune, Maje i Janjuša, kao u prethodnim sezonama. Mi nismo imali takve neprijatnosti da bi to lično uticalo na mene. Sve me je stiglo, snovi, košmari i sve ostale stvari.

Tvoj dečko Ša je javno poručio svom bratu da te pozove i da te smesti u njegov stan. Da li je došlo do toga?

- Niko me nije pozvao, a svima sam napisala poruku: "Zdravo, ovde Tara, Nenad mi je rekao da vam se javim". Međutim, niko mi nije od njegovih odgovorio. Čula sam da su oni poručili da nemaju razlog da mi se javljaju. Svako ima pravo da radi šta želi i razumem da nisam devojka za primer da bi iko od njih imao želju da me pozove. To će već sve Nenad rešiti kada izađe iz rijalitija. Meni tata dolazi za dve nedelje iz Skoplja, tako da ću biti kod njega. Spavam kod drugarice jer nemam gde.

Pričalo se da si nakon izlaska pokušala samoubistvo, da si popila šaku lekova. Da li je to tačno?

- Tačno je da pijem lekove, ali sam odlučila da prestanem s tim. Moram da se izdignem i da budem jača od svega toga i da naučim da me loši komentari ne pogađaju. Jedino mi je teško kada vidim Nenadove suze i što sam sada ispala uličarka i ljubavnica, a do pre neki dan sam mu bila zvanična devojka.

Šta misliš kako se sada Nenad oseća?

- Sada preživljava pakao i tek će biti još gore jer mu sve više i više pune glavu, ali samo neka udaraju, videće on sve kada bude izašao napolje.

Tražila si oproštaj od Nenadove supruge Ivane. Da li misliš da će ti oprostiti?

- Meni je krivo što se ovo desilo na ovakav način i što je ona jako povređena. Znam samo da je rekla da nemam pravo da joj tražim oproštaj.

Da li se kaješ zbog svega što si uradila?

- Kajem se samo što sam izašla na taj način i što je moralo da dođe do tužbe.

Kako planiraš da vratiš 50.000 evra?

- Ako ne vratim, to je 13 godina zatvora, a što bi Miljana Kulić rekla, ne bi mi bilo prvi put. Razočarali su me mnogi, Sandra Rešić i Jovana Tomić Matora zbog komentara koje smatram apsolutno nepotrebnim. Sada Nenadu pričaju da nisam zaljubljena u njega, već u nekog drugog, a to su sve počeli otkada sam izbačena i kada ne mogu da se branim.

O tvom privatnom životu se dosta pričalo i pisalo, spominjalo se to da se baviš prostitucijom, kao i da si se drogirala, šta je istina od svega toga?

- Sa prostitucijom nemam veze. Što se tiče narkotika, jesam, probala sam, možeš misliti. Kao klinka sam probala marihuanu i ostale stvari, kao da to ostali ljudi ne rade. Svi se prave ludi i blesavi a mene osuđuju samo zato što sam javna ličnost.

