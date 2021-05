U CZ MI JE PRIŠAO MOMAK DA MI KAŽE SVAKA ČAST: Rasta otkrio kako su do njega dolazile informacije o spotu dok je bio u pritvoru

Reper Stefan Đurić Rasta gost je večerašnjeg izdanja emisije “Kontra šou” na Kurir televiziji. Na samom početku Rasta je ispričao kako se osećao kad mu je izašao spot za pesmu “Benz ili bimmer” dok je bio u pritvoru.

- Naježio sam se. Nisam imao priliku da vidim taj spot, ali sam konstantno slušao priče o njemu. Da li su to zatvorenici, komandiri...Konstantno sam slušao o tom spotu. Sećam se da mi je na šetnji prišao neki momak koji je sveže došao u CZ...dolazi kod mene i kaže “Brate, svaka ti čast za onaj spot”. Ali šta, ja i dalje nisam video, nisam imao prilike da vidim. Stalno su mi govorili sad ima milion, sad pet miliona, tako da sam imao sve informacije osim one najbitnije, a to je kako izgleda spot - rekao je je Rasta i nastavio:

- Sećam se, prvo veče kad sam izašao, kad sam se ispozdravljao sa svima, kada je prošao taj prvi momenat izlaska, prvo što sam uradio je - Jutjub, da vidim svoj spot. To je stvarno neverovatno, da vidiš svoj spot kao da je nečiji i bio sam oduševljen. Ja sam pisao taj spot, imao sam ga u glavi, samo mi je bio osećaj unutrašnji - da li su oni napolju uspeli to da izvedu u ovoj situaciji. Situacija je bila jako delikatna, svi su bili emotivni. Kad sam izašao tu noć i kad sam pogledao spot. to mi je dalo dodatnu snagu i motivaciju da ekipa sa kojom radim zaista može sve da izvede i da im treba verovati - zaključio je Rasta u emisiji Kontra šou.

