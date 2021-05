VODITELJKA DRAGANA KOSJERINA O PLASTIČNIM OPERACIJAMA: Moram TAČNO da znam čemu se podrvgavam!

Voditeljka Dragana Kosjerina važi za jedno od najlepših TV lica kod nas, ali je u medijima nema često jer, kako kaže, ne želi da priča bez povoda.

Ono što sve zanima jeste kako se nosi sa komplimentima koje dobija na račun svog izgleda, ali i sa kritikama koje se tiču njenih razmišljanja:

- Najpre, osetim potrebu da zahvalim na komplimentu. Zatim, često imam potrebu da se našalim na svoj račun, kao da je potrebno da svaki kompliment stigne u paketu sa nekom makar šaljivom kritikom. Mislim da je to pitanje vaspitanja i činjenice da sam naučena da se ni u čemu ne uznosim. Estetika i briga o fizičkom izgledu je sastavni deo mog posla, a lepota je relativna. Da se ne shvati pogrešno, lepa reč mi prija, ali ocena drugih ne utiče previše na moje samopouzdanje.

Kosjerina kaže da estetske korekcije nije radila na sebi.

- Nisam. Nisam protivnik umerenih korekcija, ali nisam nikada osetila potrebu da nešto na svom licu menjam. Negujem se i privatno se veoma retko šminkam, jer smatram da mi je koža dovoljno opterećena na snimanjima i to teškom scenskom šminkom. Priznajem, pomalo se i plašim bilo kakvih invazivnih tretmana, jer sam tip koji mora da zna i šta tačno ulazi u sastav maske za lice pre nego što je nanesem. Vodim računa o ishrani, unošenju tečnosti i redovno treniram, a to ističem jer svi treba da znaju da su uzaludne skupocene kreme i tretmani, ako o koži ne brinete „iz stomaka” - priča Dragana.

Delujem ishitreno

Iako su mnogi pomislili da Draganu ništa ne može da izbaci iz takta, istina je ipak drugačija.

- Radim na tome da staloženo prihvatam izazove sa kojima se srećem, bilo u poslu ili u svakodnevnom životu. Deo je mog senzibiliteta da reagujem ishitreno i ulažem trud da ne prenagljujem u zaključcima i postupcima. Ono što me uvek uznemiri i što mi smeta jeste ljudska bezobzirnost prema drugima i odsustvo empatije. Retko me nešto baš izbaci iz takta, da bi se to dogodilo uslov je da mi je do nečega ili nekoga veoma stalo, tako da su to najčešće bliski ljudi i važne životne teme. Smatram da je komunikacija ključ za izbegavanje stresa i rešavanje problema - kaže ona.

Ugostila prijatelje iz Portugala

Lepa voditeljka kaže da je korona svima unela isti nemir i navela nas da preispitamo životne izbore, stavove, odnos prema najbližima, prijateljima...

- Primetila sam da sam postala zahvalna za svaki trenutak mira, blagostanja i radosti. Jasno je da mi nedostaju putovanja, velika okupljanja, veselja... Ali, kada ljudi žele da provedu vreme zajedno, nađe se način. Za praznike su mi u poseti bili prijatelji iz Portugala, Rui i Juliana, kojima nije bilo teško da zbog svega nekoliko dana druženja doputuju u Srbiju. Ako se svi usmerimo na lepe stvari koje se, ipak, dešavaju - biće nam lakše - rekla je ona.

