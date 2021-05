ZBOG KORONE SCENU ZAMENILI MOTIKOM! Pevačica u Francuskoj gaji paradajz, glumica čuva ovce, a oni se bacili na proizvodnju rakije!

Pandemija korona virusa mnogima je pomrsila konce. Finansijski su najgore prošli muzičari, ali i glumci. Ove ionako neizvesne profesije, pogođene dodatnim problemom, naterale su naše poznate ličnosti na razmišljanje o "planu B". A za mnoge od njih to je bila poljoprivereda.

Pevačica Katarina Kaja Ostojić koja živi u Francuskoj tamo ne vodi nimalo glamurozan život. Ona živi na selu i uzgaja paradajz, maline i limun, o čemu je javno i govorila.

- Tokom prvog karantina, zasadila sam malo nekog paradajza, malo maline, malo limun. Doduše limun nije uspeo jer se nisam dobro raspitala o tom drvetu. Bila sam tada sa ćerkom Nikolinom i Mateom, dečkom - rekla je pevačica Kaja Ostojić nedavno i dodala:

- U Franscuskoj živim u seoskoj sredini. Kada sam sa sela ponovo došla u Beograd, uhvatila me je anksioznost bojim se da to ne pređe u neki veći problem - rekla je pevačica.

Njena koleginica, zvezda "Granda", Dragica Zlatić, nedostatak nastupa nadoknadila je, u finansijskom smislu, branjem malina. Dragica je čak došla na ideju da naredne godine i ona sama zasadi 100 ari.

- Sledeće godine kupujem 100 ari, sadim maline, nećeš ti mene korono više da z........ Pa kad ne mogu da pevam - u maline, priroda, čist vazduh, šta ćeš bolje - poručila je pevačica tada uz fotografiju iz malinjaka.

Zvezda serije "Selo gori, a baba se češlja", glumica Marija Petronijević, već neko vreme se povukla na selo, gde na porodičnom imanju obavlja poljoprivredne poslove.

Marija je vrlo ponosna na sve što joj pruža rodna Visibaba kod Požege. Ona često na svom Instagram profilu deli fotografije sa njive, iz plastenika, a posebno je ponosna na jagode koje ona i njena porodica uzgajaju.

Najveće iznenađenje za nju je bilo kada joj je nepoznati čovek poklonio ovcu sa kojom se glumica slikala i na lep način mu se zahvalila na poklonu.

- Branislav , koga inače ne poznajem, mi je poklonio jednu ovčicu. Hvala, to mi je najlepši poklon ove godine - napisala je ona uz fotografiju, a onda je dokupila još nekoliko ovaca kako bi ih čuvala zajedno.

foto: Printscreen Mondo

Da je budućnost na njivi još pre korone shvatio je glumac Branko Janković, koga svi znate iz serije "Vojna akademija". On u rodnom selu Gunjaci ima farmu sa 150 koza, od čijeg mleka proizvodi sir, kajmak i surutku.

- Živo je u ovom periodu godine na farmi na kojoj imamo 150 koza, jer se one jare, na svet dolaze mladi jarići. Već stotinu se ojarilo u mom prisustvu. Ovaj posao me, zapravo, najlepše odmara i ispunjava između napornih proba. Želeo sam da pomognem roditeljim, kako bi od napornog i poštenog seljačkog rada počeli i da zarađuju. Tako mi nije teško da budem ovde ni kada su poljski radovi, od oranja do košenja i baliranja sena, dok sam marketing preuzeo na sebe. Pošto je roba sve traženija, povećali smo broj koza i izvesno je da ćemo farmu još povećavati - rekao je Branko u ovo vreme, pre par godina.

Glumac Branislav Tomašević sigurno je jedan od najsvestranijih u svojoj branši. On je nedavno uplovio i u muzičke vode, a pored glume bavi se i voćarstvom. Bene je rešen da napravi zavidno gazdinstvo u selu Semedraž kod Gornjeg Milanovca, poput njegovog kolege Nenada Jezdića, koji je danas ozbiljan proizvođač rakije. Bane je počeo da širi posao sa porodičnog imanja, čiji je naslednik zajedno sa bratom. Zasad je zasadio 1.000 višanja, ali tu ne planira da se zaustavi.

foto: Sonja Spasić

A o svom iskustvu pričao je i za medije.

- Zasadio sam mnogo stabala višnje na imanju na kojem se rodio moj otac, to je moja dedovina, kao i mog brata. Sagradili smo i kuću. Zatim sam dokupio nekoliko obližnjih hektara zemlje i napravio zasad od 1.000 stabala višnje. Ideja mi je da razvijem posao proizvodnje voća i usput razmatram sve mogućnosti za preradu i pravljenje proizvoda od tog voća. Imam spremnu zemlju za još 1.200 stabala višnje, a na imanju imam i više sorti šljiva koje je su još ranije zasađene - ispričao je Bane za i dodao:

- Svoju decu odmalena šaljem kod mojih roditelja koji žive u gradu u Gornjem Milanovcu, ali su često sa njima i u selu. I moja majka je iz okoline Gornjeg Milanovca iz Veleča. Mnogo familije imam u tom kraju. Moj brat i ja smo tamo odrasli, a sada i moji dečaci ceo letnji raspust provode na istom mestu, osim onog perioda rezervisanog za more. I ja sam sve više i sve češće tamo, a i moja supruga Jelena me apsolutno prati u tome. Zaljubljenik je u prirodu. Semedraž je naša banja i mesto resetovanja, odnosno anuliranja u brzom tempu života kakav neminovno imamo u Beogradu. Naša deca pomažu u radovima jer je nama stalo da imaju zdravo odrastanje, odvojeni od računara, laptopova, televizora i mobilnih telefona. Stalo mi je da odmalena znaju da nema besplatnog ručka. To samo može da im koristi i da što pre ostvare realan kontakt sa životom - rekao je Bane.

Glumic Aleksandar Srećković Kubura gradsku vrevu zamenio je Ratinom kraj Kraljeva. Poljoprivredom je počeo da se bavi iz zabave, ali ne isključuje mogućnost da od toga nastane nešto veliko.

foto: Pritnscreen

- Dosta vremena sam proveo u Ratini sa kumom, s kojim sam pekao nekoliko vrsta rakije, a napravili smo i svinjske specijalitete. Radili smo kobasice do pola dva ujutro, a danas ćemo da stavljamo meso da se suši. To mi je zabava. Ko zna, možda se iz zabave nešto i desi. Ali, pošto imam kolege koji se bave poljoprivredom mnogo ozbiljnije, ne bih im se mešao u posao. Za moj ukus se mi zabavljamo i to mi služi kao ventil. Da sedim u Beogradu zatvoren poludeo bih - rekao je Aleksandar Srećković za "Blic" jednom prilikom.

Kubura je priznao da se odlično snalazi u poslovima na selu i da mu ništa ne predstavlja problem.

- Sve poljoprivredne poslove radim. Proletost sam plastio i kosio. Volim to. Svaki pošten posao prija duši i mozgu - naglašava on.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:27 KIJA KOCKAR U USKIM HELANKAMA RIBA SVOJU LUKS MAŠINU: Rijaliti zvezda pokazala da je SPOSOBNA i za OVO! (VIDEO)