MAJA MARIJANA SE ZBOG KORONE UBUCILA 5 KG: Stalno jela PALAČINKE, dogurala do 75 KG, a ovo je njen JELOVNIK i trik protiv GLADI

Maja Marijana kaže da se tokom pandemije ko- ronavirusa ugojila pet kilograma jer je po ceo dan sedela kod kuće i jela. Pevačica ističe da je sladokusac, pa je po ceo dan spremala slatkiše.

- Nigde se nisam kretala, uglavnom sam sedela kod kuće i spremala hranu za sebe i ćerku. Samo sam smišljala šta ću da pravim, koji kolač ili tortu. I palačinke sam stalno pekla. Bila sam u stanju non-stop da jedem - započinje priču Maja i dodaje da je brzo nabacila suvišne kilograme.

- Imam 48 godina i više ne mogu tako lako da održavam liniju, a sklona sam gojenju. Prethodnih godinu dana sam jela sve što ne treba, a rezultat toga je višak kilograma. Sve mi se zalepilo na stomak, butine i ruke. Užas! Kada je videla da ne može da uđe u garderobu, znala je da je stanje alarmantno i da mora nešto da preduzme.

- Okrenula sam novi list i izbacila namirnice koje goje - testo, peciva, slatkiše i gazirana pića. Imam tri odlične pekare u kraju, ali ih zaobilazim u širokom luku. Na mukama sam kad god prođem tuda, pa idem drugom stranom ulice da ne bih pokleknula. Sada jedem meso, dosta salate i kuvanu hranu. Između obroka pravim po pet-šest sati pauzu. U tom periodu ništa ne grickam. Uspela sam da skinem pet kilograma, a želim još toliko, da bih imala 65 kilograma - odlučna je Maja. Osim što je promenila način ishrane, pevačica je odlučila i da redovno vežba.

- Vozim sobni bicikl, radim trbušnjake, a ubacila sam i brzi hod, pa pređem po nekoliko kilometara dnevno. Pijem puno vode, a volim i jogurt, koji mi ponekad zameni večeru. Kad dođe vreme da nosim haljine, biću tip-top.

Marijana apeluje na sve one ko- ji žele da smršaju da nikako ne upražnjavaju dijete.

- One nisu dobre, jer dolazi do jo-jo efekta. Brže vratite kilograme nego što ih skinete, a nisu ni zdrave. Samo izbacite hranu koja goji, a svi mi znamo da su to brašno, šećer, so... Ima dobrih metoda za mršavljenje, autofagija je jedna od njih - završava priču pevačica.

foto: Ana Paunković

OVO JEDE MAJA MARIJANA

Doručak: Integralni hleb, dva jaja na oko, pečenica, ajvar i jogurt.

Ručak: Piletina iz rerne i zelena salata.

Večera: Pečurke na žaru i salata

Trik savet: Kada ste gladni, popijte šolju jogurta. Neće uticati na to da se ugojite, a zasitiće vas.

foto: Profimedia

kurir.rs