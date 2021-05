ISTINE O PREVARAMA NA ESTRADI: RAĐEN varao Anu sa igračicom, Mirka oprostila VUJADINU, a glumcu je žena vratila ISTOM MEROM!

Javne ličnosti uglavnom vole da budu medijski zastupljene, ali kada se dogode prevare, tada požele da su anonimni. U njihovim životima se dešavaju skandali, svađe, ali i burne prevare koje potresaju javnost. Mnogi su odlučili da sačuvaju brakove nakon prevare, dok su neki ipak žustro odlučili da kažu zbogom zajedničkom životu koji im nije baš polazio od ruke.

foto: Stefan Jokić, Damir Dervišagić

Ana Kokić i Nikola Rađen: Vaterpolista imao aferu s igračicom

O izletima Nikole Rađena često se pisalo, a najveći skandal izbio je kada je otkriveno da je vaterpolista svoju suprugu prevario sa igračicom Gogom koja je igrala u klubovima u kojima je Ana nastupala. Iako se tada nagađalo da će se razvesti, Ana je tu prevaru oprostila. Pisalo se da je pevačica Nikoli prešla i preko prevare sa Nikolijom Jovanović, ali uprkos tome njihov brak nije uspeo.

foto: Nemanja Nikolić

Mirka i Vujadin: Glumica ima visok prag tolerancije

Fudbaler Vujadin Savić uhvaćen je kako iz jednog noćnog provoda u naručju nosi ženu koja nije njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević. Nakon raznih spekulacija, Mirka Vasiljević koja je tada bila u drugom stanju je u emisiji kod Ognjena Amidžića objasnila da je suprugu oprostila “prevaru”.

- On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, bože moj, vežbalo se - rekla je Mirka, i dodala da je nije pogodila fotografija na kojoj Vujadin sa nepoznatom devojkom u provodu. Nakon toga, mediji su ponovo brujali o njegovim aferama.

Olja i Dragan Kojić: Pevač našao utehu u Ljiljani Jeveremović

Mediji već decenijama bruje o pevačevoj aferi sa Ljiljanom Jevremović, koja tvrdi da mu je rodila ćerku Inu. Keba negira očinstvo, a njegova supruga je jednom prilikom odlučila da progovori.

- Moja povređena sujeta ne može da se poredi s količinom griže savesti i bola koju Dragan oseća. Uopšte ne razmišljam o sebi i tako je od prvog trenutka tog nemilog događaja. Nema neoprostivog greha, samo neokajanog, a Dragan je svoj okajao - otkrila je Olja, i dodala:

- O tome mi je ispričao sve, čak i više nego što sam htela da znam. Kod nas je najvažnija iskrenost, ali i mi se često posvađamo, nije ni kod nas samo med i mleko. Imali smo mnogo problema u braku, ali ako ti je stalo do nekoga, moraš da istrpiš i drugačije mišljenje.

foto: Kurir

Vesna i Đole Đogani: Pravdali se da je sve montaža

Vesna i Đole Đogani našli su se u žiži javnosti zbog snimka emitovanog u emisiji “Paparaco lov”, a na kojem se denser ljubi sa nepoznatom ženom, za koju se ispostavilo da je njihova dugogodišnja prijateljica i saradnica. Međutim, njih dvoje su u medijima tvrdili da se prevara nije desila.

- Ja moram da kažem da nema priči ni o kakvoj prevari. Osećala sam se čudno. Ovakav marketing ne želim ni najgorem neprijatelju. Ljudi koji nas poznaju odmah su rekli da to nije istina - rekla je Vesna, i dodala:

- Ovo nije istina. To je naša poslovna saradnica koja nama vodi posao. Mi smo svakodnevno sa njom u kontaktu. Ona se tom prilikom zahvalila Đoletu jer je odneo televizor njenom bratu. Nas dve smo razgovarale. Njen muž je jako povređen. On nije iz javnog sveta i ne zna o čemu se tu radi. Kada sam je pozvala, pitala sam je da li je dobro i rekla joj da ne sumnjam da je išta imala sa Đoletom - istakla je Vesna, a onda je progovorila i o poljupcu.

- Poljubac se dogodio. Ali, poljubac može i u montaži da se izmontira, da se uspori kadar - ističe pevačica, na čiju se priču nadovezao i Đole.

- Lepa montaža. Prvo se desio poljubac, pa onda sam je odvezao. Nemam šta drugo da kažem. Montaža je loše napravljena.

foto: Dragan Kadić

Topalko i Vesna: Varao ženu sa Atinom Ferari

Milan Topalović Topalko važi za jednog od nevernijih pevača na estradi. Kako se spekulisalo, on je svoju suprugu Vesnu varao sa starletom Atinom Ferari, a kasnije i sa mladom Zvezdom Granda, izvesnom Ljiljanom. Ipak, oni se nisu osvrtali na te priče i dan-danas su u braku, a Vesna je započela svoju muzičku karijeru. Topalko se uvek ljutio na pitanja o prevarama kada su mediji u pitanju.

foto: Damir Dervišagić

Kubura i Marija Srećković: Vratila mu milo za drago

Fitnes šampionka Marija Savić Srećković i poznati glumac Aleksandar Srećković su se uzajamno varali tokom braka. Pre nekoliko godina isplivala je priča o Aleksandrovoj prevari, a pojedini mediji su ga čak i uslikali u zagrljaju ljubavnice. Ipak, Marija je tada ćutala, a onda se nakon mnogo vremena oglasila povodom tvrdnji da mu je prešla preko prevare.

- Ljudi su me kritikovali što ne pridajem tome previše pažnje. Mnogo mi više znači da se priča o rezultatima, o nečemu što smo uradili. Privatno uvek ode u neku drugu krajnost, sve je to u današnje vreme pomešano, znam ja to... Ostala sam pri tome da nijednu izjavu nisam dala o tome ni tada, pa neka tako i ostane - kazala je Marija za “Blic”, a onda smo dve godine kasnije uslikali nju u naručju nepoznatog muškarca, kao i strasni poljubac.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:24 CECA STIGLA NA ANASTASIJIN ROĐENDAN! Ražnatovićka blista u nikad KRAĆOJ haljini, a evo sa kim je došao njen dečko Bogdan!