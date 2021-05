MUŠKARCI SU HTELI DA ME DODIRUJU, PRVI PUT SAM SVIRALA NA PIJACI ZA 600 DINARA: Zvezda Granda iznela detalje koje javnost NE ZNA!

Zorja Pajić proslavila se u "Zvezdama Granda", a sada je otkrila nešto više o svom privatnom životu.

Završila je Muzičku akademiju, smer violina, ali je za finansiranje studija morala da nastupa na ulici. Počela je u Novom Sadu da peva na pijaci, a onda se polako približavala glavnom trgu, da bi zatim prešla u Beograd, gde je pevala u Knez Mihailovoj.

Iako se obrazovala za violinu, oduvek je volela pevanje i jedno vreme se bavila etno pevanjem. Njeni nastupi su i tada privlačili mnogo pažnje, ali nije svako iskustvo bilo prijatno.

"To su ljudi koji ne odobravaju nešto što radiš samo zato što su nezadovoljni sobom ili nečim što im se desilo tog dana i prosto su našli prostor gde će da izbace svoju frustraciju, a neće doživeti posledice i nisu nikada, ja nisam imala potrebu da se suprotstavim. Bilo je ljudi koji pokušavaju fizički kontakt, muškarci uglavnom. I da me napadnu i da me dodiruju itd, ali kako da kažem, zaista baš mali broj, u odnosu na lepe stvari, tako da trudim se da zaboravim", otkrila je ona.

Na ulicama Novog Sada upoznala je i jednog Rusa iz Sibira koji je želeo sa njom da otpeva srpsku himnu i taj snimak je postao viralan na mrežama. Igrom sudbine su se ponovo sreli u Beogradu i on je bio oduševljen njenim pevanjem.

"Prvi put kad sam svirala tu na pijaci, to je bilo 600 dinara. Nisam mogla da verujem, 15 minuta 600 dinara. Ali, naravno, to je variralo od toga da sviraš dva sata i ne zaradiš 200 dinara do toga da sviraš 15 minuta i nekoga pogodi pesma i ostavi, od stranaca na primer ostavi 20 evra i ti si u fazonu šta se desilo? To je sve sreća, najviše sreća", otkrila je Zorja.

