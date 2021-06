PRVA ANASTASIJINA ISPOVEST O CECINOM KUĆNOM PRITVORU! Srušio mi se svet kad su mami stavili NANOGICU, pamtiću to do KRAJA ŽIVOTA

Pevačica Ceca Ražnatović i njena sestra Lidija su 2003. godine u akciji "Sablja" bile uhapšene, a bile su četiri meseca u pritvoru. Cecina ćerka Anastasija Ražnatović tada je imala samo pet godina, a sad se prisetila tog perioda, što inače ne voli da čini.

- Deca su mi govorila: "Tebi je mama u zatvoru", a ja sam im odgovarala: "Ne lupajte gluposti, naravno da nije! Ona je na turneji u Americi!". Kad sam shvatila šta je istina sa 10-11 godina, prvo što mi je prošlo kroz glavu bilo je to da su ta deca, koja su nas začikavala, bila u pravu. A ja sam se svađala sa njima, govoreći im da novine lažu. Svakako da sam tada bila previše mala da bih znala istinu, niti bih to razumela. Iz ove perspektive shvatam da je bilo nužno da nam se kaže ta "bela laž" - kazala je Anastasija.

foto: Damir Dervišagić

Posle osam godina doživela je još jedan šok, kad su joj majka i tetka zbog nelegalnog prisvajanja novca od transfera fudbalera ponovo bile zatvorene. Ovog puta u kućnom pritvoru u njihovoj vili na Dedinju. Anastasija kaže da će joj taj 22. jun 2011. godine ostati urezan u sećanju do kraja života.

- Momenat kad su došli da joj stave nanogicu nikad neću zaboraviti. Do tada je sve bilo u vazduhu, hoće-neće, ali kad je došlo do toga, ceo svet mi se srušio. Bilo mi je užasno teško. Kada sam videla da joj stavljaju nanogicu, nisam mogla da izdržim, pa sam počela da plačem tu pred svima. Tada sam pustila suze i posle više nikad. Zakopala sam sve i potisnula sam osećanja. Mami je bilo preteško kad me je videla da plačem, a i Veljku sigurno nije bilo lako. Nismo pričali o tome, što je veoma čudno, jer smo svo troje vrlo otvoreni i pričamo o svemu. Očigledno da nam je svima bilo lakše da ne pričamo o tome, već o vedrijim temama, da ne bismo svi kompletno poludeli. Pritisak medija je bio enorman i nije nam trebalo da obrađujemo tu temu i kod kuće - navela je Anastasija.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/informer

