JEDVA ČEKAMO DA JOJ VIDIMO LEĐA! Komšije Maje Nikolić otkrile za KURIR: Bavi se SUMNJIVIM poslovima na imanju u Brančiću!

Prve komšije pevačice Maje Nikolić i njenog misterioznog partnera iz sela Brančić kod Ljiga ogorčeni su na njih dvoje i, kako ističu u razgovoru za Kurir, jedva čekaju da im "vide leđa".

Iako je Nikolićeva za medije više puta pričala da korona može da traje i 100 godina, jer ona ima porodični biznis i farmu u blizini Beograda, njene komšije kažu da ona uopšte tu ne živi i da su njene priče o tri hektara zemlje laž. Štaviše, mnogi od njih tvrde da se pevačica i njen dragi bave nekim "sumnjivim poslovima".

- Odavde iz Brančića do centra Ljiga, gde oni stanuju, ima svega dva minuta vožnje. Taj njen dečko ili verenik, s kojim je već sedam godina u vezi, nije nikad pre živeo ovde u Brančiću. Tačno je samo da je to njegovo imanje. Maja i on ne stanuju tu uopšte, dođu samo povremeno. Ona je tu poslednjih godinu dana intenzivno, otkad je počela ova korona, pre toga je bila baš retko. Imaju stan u Ljigu u samom centru grada, pored zgrade policijske stanice. Tu se sad u toj vikendici izvode neki radovi, stalno se tu nešto petlja. Nije to osposobljeno za život. Maja izmišlja kad kaže da tu živi i da ima životinje, kakve životinje - priča nam jedna prolaznica koju smo zatekli na ulici.

Komšinica nam je u više navrata pominjala sumnjiva posla koja se navodno dešavaju na imanju Maje Nikolić i njenog dečka.

- O kakvom porodičnom poslu ona priča kad nam komšija ovde hrani deset krava i jedva preživljava? Imaju samo voćnjak iznad, okolo nije njihovo ništa. Kakva tri hektara, kakva farma? Sumnjiva se tu posla događaju. To znaju svi ovde iz kraja i iskreno jedva čekamo da im vidimo leđa. Dovezu samo jedan auto, ostave "mercedes" i uzmu kombi, ili obrnuto. Kruže tako, funkcionišu sa tri-četiri automobila i odu negde, naprave tu krug po asfaltu i tamo okolo, budu nekoliko sati i odu. Muvaju nešto, da ne pričam sad - ispričala nam je ova žiteljka Brančića, koja nas je, zbog straha za sopstvenu bezbednost, zamolila da joj sakrijemo lice.

Pitali smo i drugu gospođu koju smo sreli u prolazu da li poznaje pevačicu i njenog partnera, ali ni ona nije imala lepe reči za njih.

- Taj njen se zove Aleksandar Adamović, zovemo ga Saša, fakultetski obrazovan sigurno nije, kakav advokat, meni je to smešno. Original je Ivan Marinković iz "Parova", samo ima još veći stomak od njega. Ista frizura, građa, visina. Zapitajte se što Maja njega krije od svih, niko ne zna u javnosti kako on izgleda. Sigurno ima razloga da ga krije. Ne znam da li je nasledio kuću ili se još uvek vodi na njegovog oca Rajka Adamovića - priča komšinica.

Još jedan komšija koji nam se ubrzo pridružio u razgovoru potvrdio je ove reči.

- Video sam skoro jednog violinistu iz Slavkovice, Milovanović se preziva, kod njih u kuću je dolazio, nešto uzimao i odmah išao dalje. Sigurno nije došao zbog nekog slavlja, posebno sad kad je korona. I predsednik mesne zajednice je isto bio. Mi bismo svi voleli da ona ode odavde, ne osećamo se sigurnim, prvenstveno zbog naše dece. To mogu da vam kažu svi ovde iz kraja. Šta će nam koji đavo? Hvala Bogu da se neko setio da piše o njoj i šta se sve ovde radi - dodao je ozlojeđeni komšija.

Prema uputstvima koje smo dobili u Brančiću, uputili smo se odmah ka centru Ljiga, gde se nalazi zgrada u kojoj stanuje Nikolićeva s partnerom, ali ih nismo zatekli kod kuće.

Haos zbog ljubimca Maja napala čoveka jer joj je pregazio kuče Pevačici je nedavno nastradao pas, pričaju njene komšije, pa je ona napala čoveka koji ga je pregazio. - Maja ima stalno nekih pet, šest kerova sa sobom, malih nekih, belih. Tu se kote valjda. Sad je u sporu sa čovekom iz Beograda jer joj je zgazio jedno kuče na putu, nije bilo ograđeno dvorište pa su izleteli na ulicu. Haos je napravila, urlikala je, kukala, pola sela je od vike podigla na noge. Šta ih drži tu, i oni nam smetaju, laju, užas - ističe sused iz Brančića.

