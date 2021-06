SOFIJA MILOŠEVIĆ ŽIVI KO PRINCEZA UZ FUDBALERA! Luka joj je najveća podrška, ali nije im sve ko iz BAJKE, oko ovog se NE SLAŽU

Od kada je sa fudbalerom Lukom Jovićem dobila sina, Sofija Milošević ne krije koliko uživa u majčinstvu. Svaki trenutak koristi da se potpuno posveti mališanu, a kada ima obaveze onda je poput onih brižnih mama koje stalno proveravaju da li je sa bebom sve uredu.

- Iskreno kad ostavim Alekseja kod kuće jer moram nešto da završim ja sam kao na iglama. Evo recimo sada je sa mojom mamom, te sam u tom smislu spokojna, ali svejedno razmišljam i šaljem joj stalno poruke da proverim kako je i da li plače. Prosto ne volim da plače, iako znam da je to normalno za bebe, pa ga stalno uzimam u ruke kad je nervozan ili uplakan - iskreno kaže Sofija i dodaje da uveliko sa fudbalerom Lukom Jovićem priča o proširenju porodice.

- To nam je svakako u mislima, pričamo o tome ali ne želimo da to planiramo. Razmišljanja smo da će se to spontano dogoditi u jednom trenutku. Luka bi želeo veliku porodicu, tako da smo sve prepustili sudbini.

Dok javne ličnosti, bilo da su iz sveta umetnosti ili manekenstva u pitanju, tokom pandemije kubure sa finansijama, deluje da za Sofiju nema krize, koja je rešila da proširi svoj privatni biznis.

- Mislim da sam jedina osoba koja se nije uplašila tokom korone što se tiče posla i novca, jer koliko sam radili pre pandemije toliko smo radili i tokom nje, ali i možda 100 puta više. Neko sam ko vidi dobitak kad je najgore, te je ulaganje u novi biznis ono što je rezultat mnogo dana i sati rada - poručuje manekenka i objašnjava da joj najviše prija što je Luka u svemu podržava:

- On voli i poštuje to što radim i mislim da je to jedan od raloga šta ga je privuklo kod mene - što sam vredna. Nije da sad hvalim sebe, već je to ono što on meni često kaže. Velika mi je podrška, osim kad pričam u toku noći satima na telefon oko stvari koje su vezane za posao - kroz osmeh zaključuje Sofija.

Međutim, ono u čemu manekenka i fudbaler nisu uspeli da nađu zajednički jezik, jeste pokazivanje sina Alekseja u javnosti. Dok je ona želela da sakrije identitet naslednika, Jović nije mogao da odoli te ga je odmah putem svoje društvene mreže predstavio javnosti.

- Smatrala sam da neću svoje dete da pokazujem jer znam kako je biti izložen u javnosti i mislim da sin ima pravo sutra da sam odluči da li će biti deo tog sveta ili ne. Ali, Luka je neko ko je jako ponosan na svoje sinove i nije mogao da izdrži i onda sam i ja jednosatvno odustala. Svi su me prozivali kao što ti kriješ lice sina, a Luka ga kači, i ne vredi, digla sam ruke - kroz osmeh kaže ponosna mama koja od kada se porodila promoviše dojenje bebe na javnom mestu:

- Mislim da smo mi u Srbiji najviše osvešćeni što se tiče dojenja, mnogo više nego u Nemačkoj i Španiji. Propagiram dojenje svuda jer je to jako važno, a takođe sam počela da mislim da mi je ono pomoglo da vratim devojačku figuru. Tako da žene ako želite da vratite liniju, to je dobar put.

Odložili smo svadbu za sledeću godinu

Luka je Sofiju verio prošle godine u Italiji, a iako su planirali da se venčaju ovog leta, ponovo su promenili planove.

- Prosto je nemoguće sa našim planovima da se to izvede ove godine, onako kako sam ja zamišljala, tako da svadba neće biti ove godine. Svakako planiramo ne mnogo veliku svadbu, biće u krugu najbližih prijatelja, ali dok se svi mi okupimo neće ni biti preterano mala - u šaljivom tonu poručuje Sofija.

