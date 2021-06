POTRESNA ISPOVEST SRPSKE REPERKE! Mimi MERCEDEZ progovorila o najtežim trenucima: Roditelji su se PLAŠILI da ne UMREM!

Reperka Milena Janković poznatija pod pseudonimom Mimi Mercedez prvi put je govorila o teškim trenucima u svom životu:

foto: Printscreen Mondo

- Najekstremniji deo života sam imala posle srednje škole. Ja na fakultet uopšte nisam ni krenula, i onda sam počela da smišljam načine kako moj život da bude slobodan i zabavan. Nažalost moji roditelji su morali mnogo da propate zbog te moje tendencije. Moji roditelji jesu mnogo normalniji od mene, ali su dovoljno širokoumni da razumeju to moje ponašanje iako su stvarno propatili u jednom periodu kada su brinuli da ću da umrem. To je bilo najgore! Oni su videli da stvarno toliko ekstremno živim da ne mogu da me spreče. Stvarno su sve probali u tom nekom periodu kada sam imala 19, 20 godina. To je bio totalni haos! Oni su se samo plašili da ne umrem, da ne završim u nekom preozbiljnom problemu - govorila je Mimi.

foto: Printscreen Mondo

Poznato je da popularna reperka ne daje često intervjue i da voli da se izoluje od javnosti. Ovog puta je otišla korak dalje, pa je iznajmila kuću van Beograda na šest meseci kako bi se osamila. Takođe, prvi put je govorila i o tome da je u tim trenucima želela da odustane od muzike.

- Trebalo mi je samo da napravim reset i da nemam komunikaciju ni sa kim dugo, da nema to neko neobavezno druženje. Samo mi je to trebalo, i onda sam postala toliko željna druženja i svega. Mislila sam da nikada neću pričati o tome, ali baš skoro mi se desio najteži period sigurno u mom životu, psihički mi je bio najteži. Tad sam razmišljala o opciji da skroz prestanem da se bavim ovim, jer mi je toliko bila potrebna izolacija. U tom periodu sam toliko želela da se sakrijem od svega na svetu što postoji - priča Mimi.

foto: Printscreen Mondo

Mimi je priznala i da mnoge kolege nisu htele javno da je podrže na početku karijere, sem Relje Popović i Nikolije.

- Relja i Nikolija zapravo baš gotive moj rep i ne stide se to javno da pokažu, i hvala im puno. Mene mnogo ljudi privatno kaže da me gotivi, ali retko ko me je otvoreno podržao. Svi su kao: ‘Šta će to da govori o meni, ako ja podržim nju? Ona je baš eksplicitna’. Relji i Nikoliji dugujem zahvalnost što su me toliko otvoreno promovisali, moj najsiroviji rep i najnekomercijalniji. Oni su ga delili vrlo javno i mene to baš pogađa, pogotovo zato što su oni izvođači koje ja mnogo gotivim - rekla je Mimi.

Osvrnula se i na saradnju sa Stojom pa otkrila šta zapravo misli o njoj!

- Nisam očekivala da toliko mogu da se skapiram sa njom. Ona je osoba koja me je najviše impresionirala, i najviše nekih najpametnijih saveta mi je dala. Ona je toliko posebna osoba i za pevačicu je jako nesvakidašnja, mnogo je zajebana - otkrila je Mimi u emisji Realna priča.

foto: Printscreen Mondo

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:07 LJUPKA, IMAŠ TELO BOGINJE: Pevačica vredno radi na TOP liniji, otišla u teretanu i omamila sve SNIMKOM U VRUĆIM HELANKAMA! (VIDEO)