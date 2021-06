TANJA NE ŽELI DA DOLAZI PO DECU: Pevačicin bivši izneo ŠOK detalje o razvodu, a Savićka mu poručila da ima obraz KAO ĐON!

Još uvek zakoniti suprug pevačice Tanje Savić, biznismen Dušan Jovančević predao je u Australiji papire za razvod braka, a ovu informaciju koja bi trebalo da okonča ovu ljubavnu dramu koja traje više od godinu dana je i potvrdio.

On je proces rastave braka započeo u ponedeljak i naglasio da će kada se sve okonča ponovo obavestiti medije.

- Sve je u redu, deca su kod mene, a Tanja je u Srbiji i ne želi da dolazi po decu. Predao sam za razvod i javljam kada dobijem potvrdu da su nas razveli - rekao je Dušan.

Jovančević je izneo i nove detalje vezane za njegov i Tanjin odnos te naglasio da je on ostavio nju, a ne ona njega kako je pevačica izjavljivala u emisijama i intervjuima za štampane medije.

- Ja sam nju ostavio prošle godine i morao sam da čekam da prođe period od tih godinu dana da bih ispoštovao zakon i mogao da predam neophodnu dokumentaciju za razvod. Ovde mora da se sačeka najmanje godinu dana da sa partnerom budete fizički razdvojeni - objasnio je Jovančević.

Kako je građanski brak između Tanje i Dušana sklopljen u zemlji kengura još 2011. godine, sasvim je logično da će tamo biti i rastavljen, ali kako stvari stoje bez prisustva pevačice.

- Brak mogu da razvedu i bez njenog prisustva pošto ne živimo zajedno od 7. aprila prošle godine. Oni znaju da je ona u Srbiji i vide koji vremenski period nije ulazila u Australiju - rekao je Tanjin muž.

Sa druge strane Tanja Savić kaže sasvim drugu priču od supruga.

- Nemam nameru da se pravdam čoveku koji je patološki lažov. Zahtev za razvod sam podnela davno, još kada sam podnela zahtev za vraćanje dece preko Haške konvencije. Uopšte mi nije bila namera da ostanem sa njim - rekla je Savićeva.

- On da bi nahranio svoj ego i ispao faca ubeđuje sebe i druge da je on mene ostavio prvi. To je vrzino kolo i tu nema kraja. On ima obraz kao đon, a ja radim u tišini, ne manipulišem, govorim samo istinu i borim se za pravdu i svoja prava - zaključila je pevačica.

Ljubavna drama i lomovi u porodici Tanje Savić se ne smiruju duže od godinu dana. Prošlog aprila tokom karantina zbog koronavirusa Dušan je otišao u Australiju i sa sobom poveo njihove sinove Đorđa i Maksima, a i dobar deo Tanjine ušteđevine, negde oko 50.000 evra, kako je pevačica ispričala jednom prilikom. Savićeva je tada alarmirala javnost i borila se da dokaže da joj je Jovančević prošlog aprila uzeo decu i bez njene saglasnosti ih odveo u Australiju. On je nedavno istakao da pevačica, navodno, ne želi da ode po decu.

