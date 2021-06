NAJBOLJI DEČKO ESTRADE ILI NAJVEĆI PAPUČAR? TEODORI UPALA KAŠIKA U MED S KOŠARKAŠEM Nino mi PERE I ŠIRI veš, a evo kad će VENČANJE

Teodora Džehverović otkriva da joj dečko Nino Čelebić pere i širi veš. Bez obzira na to što nisu u braku, oni već žive kao bračni par, a kućne obaveze im nisu striktno podeljene na "muške" i "ženske".

Nino i ja funkcionišemo kao da smo u braku od samog početka veze. Nino pere i širi veš, a ja usisavam i kuvam - kaže uz osmeh Teodora.

Teodora ne žuri da se uda za zgodnog sportistu, jer joj formalnosti nisu bitne.

- Ima vremena za papir i te stvari. Prvo da oženim brata! On će napraviti svadbu u septembru ako Bog da. Nadam se da neće opet da nas zatvore. A kada će biti moja svadba, to ne znam. Ima vremena, ne žurimo! - poručuje pevačica. Džehverovićkin dečko prvi put je dao izjavu za medije. On je tom prilikom poručio da mu ne pada teško da pere i širi Teodorin veš.

- Lepo je živeti sa njom, svaki dan je drugačiji. Sve svetske zvezde se ponašaju kao što se ona ponaša u Srbiji - kaže Nino.

Teodoru često prozivaju da je uobražena, a bila je i na meti kritika jer je naplaćivala rođendanske video-čestitke. Čelebić kaže da ljudi uzalud pokušavaju da sputaju njegovu devojku.

- Koliko god neki ljudi pokušavaju da je osporavaju, ja zaista smatram da ona nije bez razloga tu gde jeste. Ništa nije postigla preko noći, ona ima samo plus od mene. Preko milion ljudi je prati na Instagramu i to su pravi pratioci, a ne "kupljeni". Mislim da taj podatak dovoljno govori o njenoj karijeri.

Čelebić tvrdi da ne beži od braka s pevačicom, ali priznaje da svadbe neće biti uskoro.

- Biće svadbe, ali polako. Prvo moramo da ostvarimo neke ciljeve koje smo zacrtali.

Sa budućom taštom Gocom Džehverović ima, kako kaže, odličan odnos.

- Sa mama Džehvom se slažem ludo i nezaboravno. Ona je žena iz naroda i nema nikakvih problema među nama. Moram da priznam da bolje kuva od Teodore, iako se i ona odlično snalazi u kuhinji.

