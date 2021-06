KO JE KEPEC: Sonja napala Lukasa da je vara sa Anom Sević! ČITAJTE U KURIRU

Iako se još nije pojavila u prodaji, knjiga Ace Lukasa "Ovo sam ja" izazvala je buru u javnosti.

Pevač se potpuno ogolio, a ispričao je i teške momente iz braka sa Sonjom Vuksanović, svojom trećom ženom.

On je priznao da je s njom imao žestoke sukobe, ali da ju je neizmerno voleo, zbog čega se promenio i prihvatio da postane drugi čovek, ali je istakao da je svemu došao kraj kada ga je optužila za nasilje.

foto: Damir Dervišagić

Kako je napisao, ona ga je tada optužila da ju je prevario s jednom pevačicom iz postavke "Zvezda Granda", a kako saznajemo od izvor bliskog pevaču, u pitanju je Ana Sević.

- "Klošaru jedan, ti ćeš sa mnom da se igraš! Misliš da ne znam da je**š onog kepeca iz 'Zvezda Granda'!" Kad je to izgovorila, nisam mogao da se kontrolišem. "Taj kepec se bolje ka*a od tebe. I bolja je riba od tebe. A s tobom mogu da legnem samo kad sam pijan!" - prepričao je Lukas jednu od svađa.

foto: Sonja Spasić

Tragom ovih informacija iz pevaču bliskog izvora - koji je do detalja upućen u ceo slučaj i zna sve dobro čuvane tajne srpske estrade - Kurir otkriva da je Sonja mislila na bivšu ženu Darka Lazića, o čemu se u to vreme uveliko pričalo na estradi. Tada je ta priča došla i do novinara, ali ju je Lukas demantovao, jer su u to vreme i on i Ana bili u brakovima sa sada već bivšim partnerima.

- Pričalo se da su se viđali mesecima, i to u jednom hotelu u strogom centru grada. Lukas nikada nije hteo da javno prizna, a i Ana je poricala da se viđaju - kaže naš izvor.

Pokušali smo da dobijemo Lukasov komentar, ali je njegov broj telefona ceo dan bio nedostupan. Ana i Sonja nam se nisu javile, niti su odgovorile na naše poruke.

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u sutrašnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE

SVAKOG ČETVRTKA, SAMO U KURIRU, POKLON DODATAK ZDRAVLJE! TEMA BROJA: RAK BEŠIKE - dobro mućnite glavom!

U dodatku Zdravlje koji dnevne novine Kurir poklanjaju svakog četvrtka čekaju vas ozbiljne zdravstvene teme, uputstva, mogućnosti lečenja, saveti nutricionista, fizioterapeuta, i psihologa, a poseban deo posvetili smo kućnim ljubimcima i preporukama veterinara.

Tema narednog broja Kurirovog dodatka Zdravlje je RAK BEŠIKE - dobro mućnite glavom! Kapriciozma bolest sa velikim malignim potencijalom može da vas košta života, neće ako redovno radite preglede običnim ultrazvukom.

Hipertenzija - zbog čega ženama strada srce?

Alergije - istupite ovoj napasti oštricu!

Fiskultura - najbolje vežbe za koleno.

Otkrivamo zbog čega majčinu dušicu obožava cela planeta.

Ispovest: Umro sam dva puta, ma nije to ništa! Za inat sam živ, kaže Peca Popović.

Plus: 35 ptičijih zapovesti koje treba da poštujete - leteći muzičari darovaće vam nezaboravne godine.

foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/A. P.