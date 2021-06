SONJA NAVATALA LUKASA I BOŽANU U KREVETU: Poludela kada ih je videla, pa skočila da je BIJE!

Sonja Vuksanović fizički je nasrnula na Božanu Vujinović pre tri godine, dok je njen bivši suprug Aca Lukas bio u vezi s Plejboj zečicom. Bivša Lukasova i Šašićeva žena je dobila napad ljubomore i histerije kada je nenajavljeno došla u pevačev stan na Voždovcu i tamo ih zatekla u krevetu.

Sonja je, prema priči izvora, počela da histeriše, vređala je Božanu nazivajući je ološem i kurvom. Zgrada se tresla od njene vike, naizmenično je vređala bivšeg muža i njegovu novu devojku, a onda je bacila tašnu i skočila da bije Božanu. Aca je reagovao brzo i u sekundi se isprečio između bivše žene i starlete, koja je bila spremna da se brani od nasilne i pomahnitale Sonje.

Folker nikako nije mogao da obuzda Vuksanovićevu, koja je uzela svoje stvari i besno napustila stan. Kako kaže naš sagovornik koji je upućen u ovaj skandal, Sonja je tada izbušila sve četiri gume na Acinom automobilu. S druge strane, Božana je bila izbezumljena ovim postupkom suparnice, pa je i sama ubrzo napustila ljubavno gnezdo.

Interesantno je da je Sonja u tom periodu govorila kako je ljubavni život Lukasa ne zanima, te da su njegove objave na Instagramu sa novom devojkom očajnički potez, a zapravo je želela da bude drugačije, govore oni koji ih poznaju.

- Svaki komentar o Aleksandru Vuksanoviću je suvišan... Da znate koliko me on odavno ne zanima, ne biste me ni zvali ni postavljalji pitanja o njemu, a i on bi možda imao manje očajnickih poteza. Njegov život, njegova stvar. Ja ću biti zahvalna svakoj koja mi ga skine s grbače. Ne mislim uopšte o njemu, a još manje o njegovim potezima. Lukas me uopšte ne zanima, ma ne interesuje me. Neka se seli na drugi kontinent, a ne da radi sve to što radi - rekla je tada Sonja, a u stvari, kako tvrde dobro upućeni izvori, kiptala je od besa što ju je Lukas zamenio drugom.

Inače, Lukasov ljubavni život oduvek je bio interesantan javnosti, a koliko je buran i sam je priznao u svojoj knjizi "Ovo sam ja", koja će uskoro biti u prodaji. Aca je tu opisivao svoj brak sa Sonjom, koju je po sopstvenom priznanju, jako voleo, ali ujedno i vređao, te da nisu mogli jedno bez drugog, ali ni jedno sa drugim. Opisivao je i njihove žestoke svađe tokom kojih su padale jako ružne i teške reči.

Kada su odlučili da se rastanu, folker je Sonji brzo našao zamenu. U medijima se u tom periodu spekulisalo o ženama sa kojima se navodno viđao, a sam je potvrdio da je bio u vezi sa Božanom.

Njih dvoje su se upoznali krajem 2017. godine, a početkom sledeće su počeli da se zabavljaju. Objavljivali su zajedničke fotografije na Instagramu, izlazili su zajedno, a starleta je dolazila i na njegove nastupe. Sonji se, po rečima našeg izvora, nije dopalo to što ju je Lukas tako brzo zamenio i u javnosti otvoreno govorio o svojoj novoj izabranici, zbog čega ga je u nekoliko navrata napadala. Pozvali smo Sonju, ali je ona kao po običaju kada su u pitanju priče vezane za nju i Lukasa imala isti odgovor:

- Na takve izmišljotine nemam komentar. Hvala na razumevanju. Veliki pozdrav.

Lukas je bio ceo dan na snimanju serije, pa nismo uspeli da dobijemo njegov komentar.

Nasilna Bejzbol palicom mu razbila džip, pa demolirala stan Sonja, tvrde upućeni, ima kratak fitilj i incident s Božanom nije jedini gde je pokazala svoju nasilničku stranu. Ona je silu i ranije demonstrirala, kada je bejzbol palicom razlupala Lukasov džip koji je stajao ispred Arene. foto: Damir Dervišagić Dok je on imao probu za spektakl, ona je razbijala, jer je čula da je pevač vara. Potom je otišla u stan koji se nalazio preko puta i tamo nastavila da lomi. Razbijala je sve što joj se našlo pod ruku, a stradale su i skupocene vaze, pričalo se u to vreme.

O suparnici Ana Sević je samo jedna u nizu Iako je najpre poručila da neće komentarisati Lukasovu knjigu, Sonja je na kraju progovorila o delu u kojem je pevač naveo da ga je optužila da je imao seks s "kepecom iz "Zvezda Granda", za koju izvori tvrde da je Ana Sević. foto: Ana Paunković, ATA Images, Sonja Spasić - Mene odavno ne interesuje šta radi Aca, a pogotovo ne šta izjavljuje. Meni je on fascinantan da se uopšte bavi mnome. A to u vezi s Anom Sević ili još nekom od akterki u njegovom životu, to morate s njim da vidite. Ana Šević, Sević, kako god da se zove gospođa, koja god, je jedna u nizu. To je jedino što mogu da kažem. A, šta je tačno bilo i čime on pokušava i dan danas nekog da uvredi ili zašto priča o tome, to morate da vidite s njim ili sa raznim akterkama u njegovom životu, tim prolaznim avanturama.

Kurir na snimanju serije "Aviondžije" Lukas ode i u glumce Aca Lukas, pored toga što je pevač, odnedavno i pisac, sada svojoj biografiji može dodati i zanimanje glumac. On je danas snimao seriju "Aviondžije", u kojoj se pojavljuje. foto: Nikola Anđić Ekipa Kurira imala je priliku da prisustvuje snimanju gde smo se uverili da Aci i ovaj posao ide od ruke. On je bio poslušan, radio je sve što je od njega traženo, a koliko je bio zauzet, govori i činjenica da do kasno nije napravio pauzu, pa nismo uspeli da dobijemo njegovu izjavu. Serija će imati ukupno 96 epizoda, a pored Lukasa u njoj se pojavljuju i druge poznate ličnosti: Kija Kockar, Goca Tržan ,Gile iz Električnog orgazma. Direktor serije je Saša Organe, reditelji su Aleksandar Savić i Dušan Popović, a producent je Saša Mirković. Muziku su radili Vladimir Grajić Graja i Leontina Vukomanović, dok su pesmu otpevala ona i Aca Lukas. Od profesionalnih glumaca tu su Katarina Žutić, Bojana Kovačević, Mima Karadžić, Nenad Jerković, Jelena Rakočević, Miloš Đordević, Toni Mihajlović, Marija Babić i mnogi drugi. A. Denda

