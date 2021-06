TO NIJE ESTRADNO KUMSTVO! Viki Miljković OTVORENO o Ceci, Tašketu i urnebesnoj situaciji kad je pobegla iz PORODIČNOG DOMA!

Folk pevačica Violeta Viki Miljković pred milionima gledalaca ogolila je dušu ispred objektiva premijerne kamere.

- Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Bili su protiv naše veze. Nisu bili za to da ja uđem u neku ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Napravili smo koncept kako moja karijera treba da izgleda, i onda odjednom ja treba da odem od kuće. Nije mu se uklapalo to u koncept. Njima se nije svidelo što sam se suprotstavila, jer sam znala da je on moj život i moj put - priča Viki.

Ovom prilikom otkrila je i detalje urnebesne situacije kada je pobegla od kuće kako bi se udala za Tašketa.

- Pobegla sam za Beograd tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške i dok su oni brali kruške ja sam pobegla. Tek kad sam stigla i našla se sa Tašketom, ja sam pokucala na prozor oko 2 u noć i rekla mu ''Ja se više ne vraćam kući''. Jer ako se vratim kući, nema ništa od viđanja i naše veze. Tata je krenuo direktno za Beograd da me juri. Bratu smo saopštili da se ne vraćam kući, bio je zaprepašćen, ali imamo toliko ljubav i poverenje da smo preterano vezani. Zagrlio nas je, poželeo sreću i rekao ''Samo nemoj da čujem za 6 meseci da vam ne ide'' - dodaje Viki.

- Ono što je prava vrednost, to ispliva na površinu. Prošlo je godinu dana, a Taške je pokušavao da ih ubedi da je on zaista dobar za mene. Bukvalno je tada zapostavio svoju karijeru, sebe stavio u drugi plan i do dana današnjeg je moja najveća ljubav i podrška - zaključila je Viki u emisiji "Premijera-vikedn specijal".

Poznato je da njeno prijateljstvo sa Svetlanom Cecom Ražnatović datira godinama, a preraslo je čak i u kumstvo.

- Ceca i ja se znamo odavno. To datira od detinjstva, preko 40 godina, to nije estradno kumstvo, nego pravo prijateljstvo, pravo kumstvo. Jako smo velika podrška jedna drugoj i privatno i poslovno - priča Viki.

