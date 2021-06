REPER NUĆI ZA KURIR POSLE ŽURKE IZ PAKLA NA ADI: Jutros sam video šta se desilo, NISAM KRIV (VIDEO)

Posle žurke na Adi Ciganliji koja se održala sinoć, 16 maloletnija na VMA u nesvesnom stanju, a ova vest uzburkala je čitavu javnost.

Reper Igor Panić, poznatiji kao Nući nastupao je sinoć na Adi, a sada je otkrio šta se dešavalo na nastupu.

"To sam saznao tek jutros kad sam ustao. Jako mi je žao što se to desilo i žao mi je što ljudi to povezuju sa mnom kao da je to moja krivica. Hteo sam da ispoštujem mlađi deo fanova jer ne mogu da izlaze po klubovima gde inače radim, zbog njihovih godina. Imao sam nameru da me vide, onako prijateljski. Lično se izvinjavam svima što se to desilo, ali nije bilo do mene. To je sve do organizacije i do ljudi koji su učestvovali u pravljenju tog događaja", rekao je on za Kurir i dodao:

"Nekoliko njih je previše popilo, pa su završili na trežnjenju. Bio je kraj škole, tepmerature, pa korona, moguće da je sve to uticali. Nisam upućen. Stvarno sam jutros saznao. Iako nisam kriv, izvinjavam se".

On se pravdao da nema veze sa sinoćnim događajem, te je apelovao da mladi smanje alkohol kako ne bi dolazilo do ovakvih situacija.

"Došao sam iz najbolje namere, ali jasno je da nije do mene. Svi smo to nekako proživeli u tim godinama, ne mogu da kažem da je to ispravno, ali eto... Nije moralo tako da se završi. Ja sam kačio i snimke tokom večeri, tada je sve bilo okej. Kada sam otišao to se desilo. Apelujem da malo manje tempo, svi smo sada željni izlazaka".

