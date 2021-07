ĆERKA JANE TODOROVIĆ NOSI SEKSI HALJINU KOJU JE PRE TOGA FURALA KARLEUŠA: Komad košta 3.500 €, a evo od koga ju je Kristina dobila

Pevačica Jana Todorović podelila je na svom Instagramu sliku ćerke Kristine Džulijet, a njen stajling privukao je veliku pažnju.

Janina naslednica nosila je haljinu skupocenog brenda, identičnu onoj koju je Jelena Karleuša obukla i koju je platila čak 3.500 evra.

Pevačica je otkrila da je njena mezimica skupoceni komad garderobe dobila na poklon.

"Ponosni smo i suprug i ja na našu Kristinu. Išla je na jedan 18. rođendan, a ta haljina joj se dopala i deda ju je častio i kupio", rekla je Todorovićeva, te dodala da ona i suprug ne dozvoljavaju ćerki da izlazi.

"Ne, nikako. To držimo pod kontrolom (smeh). Strogi smo po tom pitanju, nema kafića, izlazaka, iako se to po njenoj haljini ne bi reklo", našalila se pevačica, te objasnila da joj dozvoljavaju za svoju dušu da se dotera, ali da je u tim godinama nephodno decu pravilno vaspitati.

Ispod Janine objave nizali su se komplimenti, ali najviše oni gde su pevačici odali priznanje da je Kristina preslikana mama.

"Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša ćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu", ispričala je Jana pre oko tri godine.

