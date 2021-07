VOJAŽ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Sa Breskvicom je GOTOVO! Otkrio da li je u vezi sa ŽENOM OD SULTANA!

O raskidima poznatih se uvek piše i priča, ali raskid mog današnjeg gosta i njegove, sada već bivše devojke, podigao je veliku prašinu u medijima i javnosti, posebno među mlađom publikom i tinejdžerima.

Njihovu vezu i emotivni odnos svakodnevno su pratili fanovi širom Srbije i regiona, a vest da više nisu zajedno iznenadila je mnoge.

Da li će se u budućnosti pomiriti i ponovo biti emotivni i muzički partneri, otkrio nam je u Pulsu Srbije, pevač Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž.

- Sa Breskvicom se neću pomiriti, to je gotova priča, svemu dođe kraj pa i tome. Sad sam fokusiran na svoj život, na studije i muzičku karijeru koju sam započeo. Nisam očekivao da će fanovi to tako teško podneti, ali sad su se navikli jer je prošlo više od pola godine. Pretpostavljam da je njena nova pesma meni posvećena, mislim da se naša publika nije podelila i želim joj puno sreće - rekao je pevač.

Mediji su pisali da je pevač u emotivnoj vezi sa manekenkom Stašom Ćalović, što je Vojaž demantovao.

- Nisam u vezi sa Stašom Ćalović. Mediji su dosta pisali i povezivali me sa Tijanom Milentijević, Milicom Pavlović ali to nije tačno. Nemam devojku, potpuno sam slobodan i ne bih krio to. Nisam osoba koja karijeru gradi na osnovu veza i skandala, muzika mi je na prvom mestu - rekao je Vojaž.

