SANJA STANKOVIĆ KUPUJE STAN U BG, HOĆE DA SE SKUĆI SA NOVIM DEČKOM! Priznala da je u vezi i da bi je UBIO kada bi rekla KO JE ON!

Bivša učesnica rijalitija „Zadruga 4“ Sanja Stanković kaže da od honorara koji je zaradila do sada na imanju planira da kupi sebi stan u Beogradu, u koji će se useliti s novim dečkom.

Stankovićeva tvrdi da nema ništa od pomirenja s Jovanom Tomić Matorom jer su se emocije ugasile uprkos tome što su mnogi govorili da će njih dve obnoviti vezu čim se budu našle nasamo u spoljnom svetu.

- Tek sam nedavno uspela da se odmorim od svega i da se sredim posle rijalitija. Majka Branka mi je došla, pričale smo satima, mnogo sam se uželela i najvažnije mi je bilo da je ona dobro jer je pretrpela svašta zbog mene. Mnogo je strahovala kad se sumnjalo da sam trudna, teško je to podnela, a ja sam bila slomljena kad sam je videla preko video poziva. Jednostavno mi je bilo jasno da je ovaj rijaliti za nju previše i da treba da izadem i da sredim život. Znam da mi majka želi najbolje, nije trebalo da joj priređujem neke stvari, ali šta je, tu je - kaže Sanja i nastavlja:

- Sad kada je sve prošlo hoću malo da se skrasim. Planiram da kupim sebi stan u Beogradu, hoću da se skućim, valjda sam ga do sada zaradila. Useliću se u njega s novim dečkom, ne mogu još da otkrivam o kome je reč jer bi me ubio, ali kad dođe vreme da ga svi upoznaju, prva ću to da obelodanim. Za sada poštujem njegovu želju da ostane anoniman.

Sanja je potom otkrila da ne može da se odbrani od udvarača iako je trenutno zauzeta, a preko poruka svašta dobija od muškaraca, većinom fotografije eksplicitnog sadržaja.

- Telefon ne prestaje da mi zvoni otkako sam napolju, a najviše poruka dobijam preko društvenih mreža. Muškarci mi svašta šalju, ne bih baš da pričam o sadržaju, ali svakakve poruke i fotografije mi stižu. Dobijam bračne ponude, fotografije p*nisa, ma ima tu svega, alija ne odgovaram na takve poruke, nikada i nisam. Odgovorim samo ukoliko vidim da je neko pristojan i uputi pozdrave ili komplimente ili me pohvali za to kako sam se pokazala u rijalitiju.

