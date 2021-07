PLAKAO SAM POSLE RASKIDA, ALI VIŠE JE NE VOLIM Vojaž iskreno o Breskvici, posle svega što su prošli prema njoj oseća samo OVO!

Pevač Mihajlo Veruović Vojaž progovorio je o karijeri i privatnom životu, a kao nezaobilazna tema svakako je raskidu sa pevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Nakon što su Vojaž i Anđela stavili tačku na svoju ljubav nedeljama su bili tema medija, komentara da li je to marketinški trik ili ne, pitanja fanova, a čak su se pojavile i peticije za njihovo pomirenje. S obzirom na sve što se u tom trenutku dešavalo Mihajlo kaže da mu je teško pao raskid, ali ne i pritisak javnosti.

- U tom momentu mi je bilo teško, ne zbog toga jer sam navikao na pritisak javnosti, nego eto, zbog tog raskida koji se desio, zbog tog momenta što ti više nemaš onog koga voliš i to je bio problem, a ne što su ljudi o tome pričali - pričao je Vojaž.

On je priznao i da li sa njegove strane još uvek ima ljubavi prema Anđeli, a iako muškarci često odbijaju da priznaju, on se nije libio da kaže da je nakon raskida sa Breskvicom plakao.

- Ne verujem da traje ljubav više... Sigurno da traje poštovanje, jer to je osoba sa kojom sam proveo skoro tri godine svog života, tako da ona ima neizmerno poštovanje sa moje strane, ali ljubav mislim da se ohladila. U stvari, ne mislim, znam - rekao je Mihajlo i dodao:

- Kada bih počeo da komentarišem to, možda ne bih ispao kao neki preveliki muškarac, ne znam ni ja šta se očekuje od mene. Naravno da je bilo suza, bio sam zaljubljen jako, to samo čovek bez empatije i bez duše ne bi pustio suzu koja označava nešto što se završilo. Ljudski je pustiti suzu - dodao je on.

