BIVŠI RIJALITI UČESNIK ŠUTIRAO I DAVIO DEVOJKU U KAFIĆU: Podneta PREKRŠAJNA PRIJAVA protiv Nemanje Stamatovića Žapca

Bivši učesnik rijaliti programa "Parovi" Nemanja Stamatović Žabac napao je devojku M.J. u jednom lokalu na Novom Beogradu, a kako Kurir saznaje on je dobio prekršajnu prijavu.

Naime, kako devojka tvrdi Nemanja Stamatović ju je napao tako što je najpre gurao, u Bloku 61 na Novom Beogradu. Napad se, prema njenim rečima, dogodio u ponedeljak oko devet sati ujutru u Bloku 61 na Novom Beogradu.

- Došao je u lokal. Seo je za sto, a potom je počeo da viče kako treba da izađem iz lokala i da stavim katanac, jer je to njegov lokal. Mi zakupljujemo taj lokal od njega i suprug i njegov drug su mu unapred sve platili. Rekla sam mu da neću da zaključam lokal, a on mi se uz salvu uvreda i psovki unosio u lice i pretio mi - prepričava dramu M. J.

Ona dodaje da je Stamatović nakon toga krenuo ka vratima.

- Besno je šutirao vrata, psovao mi je majku i decu. U jednom trenutku me je jako gurnuo, umalo nisam pala. Pokušala sam da se sklonim iza šanka, ali je on išao za mnom i sve vreme vikao kao lud. Rekla sam mu da ću da zovem policiju, ali on me je udario po ruci u kojoj sam držala telefon. Potom me je obema rukama uhvatio za vrat. Instinktivno sam krenula da se odbranim, ali sigurna sam da to ne bih mogla da ga muškarac koji je bio tu nije odvojio od mene - objasnila je potresena žena.

Prema njenim rečima, uspela je da pozove policiju i patrola je ubrzo stigla.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs

Bonus video:

02:55 Učesnik parova Nemanja Žabac davio ženu u lokalu