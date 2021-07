UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ BEOGRADSKOG KAFIĆA! Bivši UČESNIKA PAROVA šutirao I DAVIO devojku! (KURIR VIDEO)

Ima muškaraca koji su jaki isključivo kada treba da udare na ženu. Još se nismo oporavili od jezivog snimka koji je snimljen na Novom Beogradu, a na kom muškarac pesnicama udara devojku, našoj redakciji obratila se još jedna žena koja je stradala od muške ruke.

Naime, M.J. objašnjava da još uvek ne može da se oporavi od napada koji je doživela u lokalu koji iznajmljuje njen suprug sa drugom od Nemanje Stamatovića, Žabca poznatog iz rijalitija "Parovi"

Ona tvrdi, a deo njenih tvrdnji vidi se i na snimku, da je Nemanja Stamatović, napao tako što je najpre gurao, u Bloku 61 na Novom Beogradu. Napad se, prema njenim rečima, dogodio u ponedeljak oko devet sati ujutru u Bloku 61 na Novom Beogradu.

- Došao je u lokal. Seo je za sto, a potom je počeo da viče kako treba da izađem iz lokala i da stavim katanac, jer je to njegov lokal. Mi zakupljujemo taj lokal od njega i suprug i njegov drug su mu unapred sve platili. Rekla sam mu da neću da zaključam lokal, a on mi se uz salvu uvreda i psovki unosio u lice i pretio mi - prepričava dramu M. J.

Ona dodaje da je Stamatović nakon toga krenuo ka vratima.

- Besno je šutirao vrata, psovao mi je majku i decu. U jednom trenutku me je jako gurnuo, umalo nisam pala. Pokušala sam da se sklonim iza šanka, ali je on išao za mnom i sve vreme vikao kao lud. Rekla sam mu da ću da zovem policiju, ali on me je udario po ruci u kojoj sam držala telefon. Potom me je obema rukama uhvatio za vrat. Instinktivno sam krenula da se odbranim, ali sigurna sam da to ne bih mogla da ga muškarac koji je bio tu nije odvojio od mene - objasnila je potresena žena.

Prema njenim rečima, uspela je da pozove policiju i patrola je ubrzo stigla.

- Stigao je i moj suprug. Žabac je bio nedaleko odatle. Kad je moj suprug čuo da me je davio, odgurnuo ga je iz revolta. Policija je i mom suprugu pisala prijavu jer je u prisustvu službenog lica gurnuo čoveka koji je pokušao da mu udavi ženu. Prijave su dobili obojica, koliko znam Žabac je dao izjavu u policiji i pušten je kući bez obzira što mi je sve vreme pretio, ne znam kako su mogli da ga puste - priča naša sagovornica. Inače, Stamatović je široj javnosti postao poznat ulaskom u rijaliti "Parovi", gde je pričao da je u zatvoru proveo oko 10 godina.

