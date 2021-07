PRIČA SE DA JE MIRKO ŠIJAN PUKAO 10.000 € NA RENOVIRANJE BAZENA I DA JE GOCA BESNA Pevačica se oglasila za Kurir i otkrila ISTINU

Kao bomba odjeknula je vest u domaćim medijima da se pevačici Goci Božinovskoj ne dopada to što je njen sin Mirko Šijan navodno uložio 10.000 evra u renoviranje dvorišta i bazena.

foto: Damir Dervišagić

Tim povodom se za Kurir oglasila pevačica i otkrila da je to izmišljotina i da je sa sinom i snajkom u najboljim odnosima.

"Nikad u boljim odnosima nismo bili, uživamo, što bismo se svađali. To je takva glupost, ne razumem. Moj sin mene voli kao Boga, on me obožava, mi ne možemo da se posvađamo, možemo kao u svakoj porodici da postoje samo neke nesuglasice. Oni su meni zakon, ja ne mogu bii u svađi sa njima. Tako se slažemo, snajka je miroljubiva kao i ja, sve je super", rekla je goca.

Na pitanje da li je sve spremno za dolazak bebe, Goca je kratko poručila:

"Sve je spremno. Pustili su me na godišnji odmor da bih mogla posle da im pomnognem oko bebe", rekla je nasmejana Goca.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:31 SPREMNI ZA ULOGU RODITELJA! Mirko Šijan i Bojana Rodić čuvaju malog Željka, ponosna tetka podelila TRENUTKE iz Titela i ODUŠEVILA!