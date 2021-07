HTELI SU DA OKRENU LOVU I OBOGATE SE NA MENI: Ceca otkrila kako su sve hteli da je PREVARE, ali samo ON je imao svu KONTROLU

O životu Svetlane Ražnatović Cece mnogo toga se već zna, a ona je oduvek za sebe govorila da je žena iz naroda, a čak već godinama nosi nadimak "srpske majka".

U jednom od svojih intervjuapevačica je govorila o odrastanju, detinjstvu ali i problemima sa kojima se susretala na početku karijere kada su mnogi hteli da se okoriste o njenu popularnost.

- Ni u kojem slučaju ne mogu da kažem da to što je mene otac pratio na nastupima, loše, to može da bude samo pozitivno po mene. Moja mama je bila negativna za menadžere koji su hteli da okrenu lovu. Tata me je štitio od svih tih ljudi koji su samo gledali kako da se obogate na račun drugih. On nije dozvoljavao da neko manipuliše sa mnom - govorila je Ceca.

- Tata je imao svu tu kontrolu nadamnom, vozio me na nastupe i vraćao kući, bilo je veoma naporno i za njega i za mene. Jedino što mogu da kažem jeste da se zahvalim svojim roditeljima na svemu - govorila je Ceca.

