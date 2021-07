KRISTIJANU NIŠTA NIJE SVETO, PLJUJE PO POKOJNOJ DANIJELI: Bivša žena je pokušala da me UBIJE, drago mi je što se raspala od RAKA

Kristijan Golubović kaže da će mu prva nevenčana žena Danijela Đukić zauvek ostati jedna od najvećih ljubavi, ali da joj nikada neće oprostiti što mu je okrenula leđa kada mu je bilo najteže!

Učesnik „Zadruge 4” i dalje je kivan na ženu sa kojom ima sina Lazara i smatra da je zaslužila da umre u najgorim mukama, kao što se i dogodilo 2009. godine. Kristijan i Danijela su 1995. godine dobili sina Lazara, a ljubav je potrajala sve dok Golubović nije završio iza rešetaka. Tada mu je zabranila da vida dete, što je njega veoma pogodilo. Zato je smatrao da je "kosmička pravda" to što je majka njegovog deteta nekoliko godina kasnije obolela od raka dojke i preminula!

- Došla je u moju kuću sa Lazarom tek kada je dobila rak, 2005. godine. Čim me je video, zagrlio me je i rekao: „Ovo je moj tata". Nisam ga bio video od 1999. godine. Danijela je samo stajala na vratima i plakala. Nije me se plašila, jer je znala da neću krenuti na žensko i da ću joj oprostiti. Lazaru sam pred njom rekao: „Ona jeste tvoja majka, ali nije dobar čovek". Onda sam nju upitao: „Je l' znaš što ti se sve ovo dešava?" Rekla mi je: „Znam, zato što sam te slagala, prevarila i izdala". A ja najviše u životu mrzim baš te tri stvari. Kada mi je to priznala, otvoreno sam joj kazao da bih joj pravio i drugo dete da nije bolesna. Ma, sve bih joj oprostio jer sam verovao da je loše stvari radila pod uticajem svog okruženja i nekih supstanci na kojima je bila. Ali drago mi je što se na kraju raspala od raka, zaslužila je to. Nije zaslužila blažu smrt. Žao mi je kao čoveka, ali mi je drago što se pokazalo da se na kraju sve vrati - kaže Kristijan na početku svoje jezive ispovesti.

Krala mu novac Golubović čak tvrdi da ga je majka njegovog deteta pokušala da ga likvidira.

- Sa Danijelom sam se često svađao, hteo sam da je ubijem. Pogotovu kada su na mene u Atini 1999. godine pokušali atentat i ispalili 20 metaka. Posle tog napada su me strpali na robiju u Grčkoj i svi su mislili da ću umreti u zatvoru. Tada je do mene došla priča da je Danijela imala nešto sa jednim od ljudi koji su pucali na mene. Znači da mi je radila o glavi dok sam bio u ćeliji okružen sa 500 Albanaca koji su želeli moju i Lazarevu glavu. Plaćala je ljudima da me ubiju. Sedela je sa likovima koji su hteli mene i njenog sina mrtve. Rekla im je: „Vi ste promašili kada ste pucali na Kristijana, a to znači da ćemo mi biti mrtvi jer on nikada ne promaši." Jedan od tih likova koji je bio na heroinu joj je rekao: "Ma, j**** ga kao što j*** tebe" i ona mu se na to cerekala - ispričao je Golubović.

