I DALJE NE VIĐAM ĆERKU! Vuk Mob za KURIR otkrio da je RASKINUO vezu sa Anjom i u kakvom je odnosu sa Paulom Hublin!

Vuk Mob više nije sa Anjom, a sa Paulom je pokrenuo poslovni projekat, zbog kog su i prisni na slikama.

Gojković već duže vreme nije video ćerku, što mu teško pada, a sada se posvetio širenju svoje poslovne karijere na sve muzičke sfere.

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, otkrio je za Kurir da je raskinuo vezu s mladom Anjom Rašović, s kojom je bio samo nekoliko nedelja. Reper nam je takođe objasnio svoj odnos s Paulom Hublin, kao i planove za dalju karijeru. Ovih dana ima mnogo nastupa, zbog čega, kako kaže, živi u kolima.

Da li si i dalje u vezi sa Anjom Rašović?

- Nismo više ni u kakvom emotivnom odnosu. Anja je jedan veliki car, i dalje smo u kontaktu. To je sada drugarski odnos, mi smo se upoznavali, bili smo na samom početku, ali smo shvatili da nismo jedno za drugo što se tiče ljubavnog odnosa. Ona je zaista super devojka, jedna kvalitetna osoba, samo nismo se uklopili kao par, drago mi je što smo ostali drugari.

O tvom i Paulinom odnosu se dosta priča. Vaše prisne slike zbunile su tvoje fanove. Da li je vaš odnos zaista samo poslovan?

- S Paulom nisam u vezi, prisne slike su sa snimanja spota. To je normalna stvar, uradili smo spot za pesmu i fotografije koje smo podelili su tada nastale. Što se Paule tiče, ona je moj projekat, sve vezano za njenu dalju karijeru radiću ja. To nam je neki plan i dogovor. Neću joj biti baš menadžer, nije moje da se javljam na telefon i zakazujem joj nastupe, ali je sve ostalo na meni. Iza svake njene pesme, spota i projekta sada stojim ja. Recimo da ću joj biti producent. Ona je neko ko je moj umetnik, te priče da smo zajedno su totalna budalaština.

Da li bi ušao u "Zadrugu 5"?

- "Zadruga" nikako! Nema šanse da uđem, završio sam s tim prošle godine.

Da li si ostao u kontaktu s Vladimirom Tomovićem?

- Jesam, Vlada i ja smo u super odnosima. On je moj drug, nastavili smo da se družimo posle rijalitija, nedavno sam bio kod njega na bazenima u Baru. Lepo smo se proveli, on me je baš lepo ugostio.

Kakvi su dalji planovi u tvom životu?

- Širim karijeru, to je sada prioritet. U prethodnih godinu dana postao sam mnogo zreliji i pametniji. Ojačala su me dešavanja koja sam imao u životu. Sada razmišljam kako da raširim svoj posao na sve moguće muzičke sfere. Ovih dana toliko putujem s nastupa na nastup da nekad pomislim da živim u kolima. Drago mi je što publika u velikom broju dolazi na moje nastupe, verujte mi da ne možemo da stignemo na sve svirke koliko sam prepun.

Vuk o porodičnim odnosima Ćerku ne viđam, sa Oljom se ne čujem foto: Printscren Da li si video ćerku Teonu u poslednje vreme? - Teonu nisam video već duži vremenski period i zbog toga mi je jako teško. Ona je moja ćerka, moja krv, moje meso... Ona je moje sve na svetu, naravno da mi nedostaje. Glupo je i pričati koliko mi nedostaje, jedva čekam da je zagrlim. U kakvim si odnosima s bivšom verenicom Oliverom Konatar? - Nisam ni u kakvim odnosima sa Oljom. Nismo u kontaktu, ne bih o tome puno da komentarišem.

