VUK MOB U VEZI S DEVOJKOM IZ CRNE GORE! Definitivno PREBOLEO BIVŠU verenicu Oliveru Konatar! (FOTO)

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, već tri nedelje uživa u vezi sa Anjom Rašović, devojkom iz Crne Gore, s kojom je donedavno bio u Budvi na odmoru, saznaje Kurir.

Muzičar je izgleda brzo preboleo bivšu verenicu Oliveru Konatar, s kojom je pre četiri meseca dobio dete i kleo se u njihovu ljubav.

Najpre su ga paparaci uhvatili u zagrljaju i strasnim poljupcima sa Ivana Šopić, pre nekoliko nedelja, kad je reperu umro otac. Međutim, on je nedavno objavio njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama i napisao da nisu u vezi, već da su samo prijatelji. I tačno je da nisu zajedno, već da su samo bili u šemi neko vreme. O tome svedoči naš izvor, blizak estradnim krugovima, koji se prethodnih dana zatekao u Budvi i tamo sreo Vuka s novom izabranicom.

Reč je o devojci koja ima nešto više od 20 godina, zove se Anja Rašović i zasad njih dvoje na sve načine pokušavaju da sakriju da su u ljubavi. Kako nam je rekao naš sagovornik, glavni razlog za to jeste Vukova želja da se u javnosti o njemu ne stekne loša slika, jer je u toku borba za starateljstvo između njega i njegove bivše verenice Olivere. Dok se to ne reši, on i Anja mogu da se viđaju samo u Budvi, ali i tamo se trude da budu oprezni, mada su ih neki ljudi videli da se ljube u jednom kafiću.

Navodno, on je novoj izabranici obećao da će je predstaviti javnosti kad prođe još neko vreme i strasti se stišaju nakon kraha njegove veridbe, kao i da će je dovesti da živi s njim u njegovoj kući u Beogradu. Porodica ove mlade devojke je protiv njene veze s Vukom jer su iz medija saznali da se on nedavno rastao od žene s kojom je tek dobio dete, ali i zbog priča da ima problema sa zavisnošću od alkohola.

Majka voli snajku

Međutim, reperovoj porodici se dopada nova snajka. Iako Vukova majka Snežana Nena Gojković do poslednjeg dana nije prihvatila Oliveru, koja je njenom sinu rodila ćerku, Anja joj se baš dopada i jedva čeka da njih dvoje otpočnu zajednički život, navodi naš izvor. U prilog tome govori i činjenica da Anja prati Nenu na Instagramu, kao i Vuka i njegovog brata Tadiju.

Dok se reper provodio u Budvi s novom devojkom, njegova bivša verenica je bila u Beogradu s detetom. Kad je Vuk poslednji put video ćerku i koliko uopšte vremena provodi s njom nismo uspeli da saznamo jer nam ni on ni Olivera nisu odgovarali na pozive tokom jučerašnjeg dana.

