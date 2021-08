PIČVAJZ 2! Ceca nije htela da se javi Ani Bekuti zbog KARLEUŠE, ĐANI dobacio Ražnatovićki: STARAMAJKA! (VIDEO)

Ceca Ražnatović nije samo u lošim odnosima sa Gocom Božinovskom zbog Jelene Karleuše, o čemu smo juče pisali, nego i sa Anom Bekutom!

Muzička zvezda je u utorak uveče pevala na proslavi u jednom prestoničkom restoranu, gde su zvezde večeri, pored nje, bili i Radiša Trajković Đani i izabranica Milutina Mrkonjića.

Međutim, Ceca ima određene uslove kada peva, pa gde god da nastupa, ona do scene dolazi u pratnji više ljudi. Tako je bilo i na ovoj zabavi. Ona je u restoran ušetala sa konobarima i svojim menadžerom, dok su Ana i Đani sedeli za stolom i posmatrali koleginicu. RedSave akcija Kurira došla je do snimka na kojem se jasno vidi pravo stanje njihovog (ne)prijateljstva.

Ceca nije pozdravila svoje kolege, iako ih je još sa ulaza videla, već je pored njih prošla, što bi naš narod rekao, kao pored turskog groblja. Bekuta je bila zabezeknuta gestom mlađe koleginice, dok joj je Đani dobacio "staramajka". Naravno, Ražnatovićeva to nije čula jer je muzika bila preglasna.

Prema našim saznanjima, do zahlađenja odnosa između dve pevačice došlo je jer se Ana u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" priklonila taboru Jelene Karleuše, a to je Ceci zasmetalo. Do tada, podsetimo, Bekuta je bila rado viđen gost na svim Raznatovićkinim proslavama. S druge strane, Đani se redovno slika i razmenjuje nežnosti sa "srpskom majkom", a kako će ona da reaguje i da li će i on da završi na "crnoj listi" kad bude videla da ju je nazvao "staramajka", ostaje nam da vidimo.

Ceca i Đani juče nam nisu odgovarali na pozive. Jedino je Bekuta htela da komentariše ovu neprijatnu situaciju, međutim, na pitanje zašto joj se Ceca nije javila i zbog čega je imala onakav izraz lica na snimku, Ana je rekla:

- Đani je imao jedan komentar, pa mi je skrenuo pažnju. Rekao je: "Al' koleginica ima dobru pozadinu" - poručila nam je pevačica.

Inače, zadnjica Svetlane Ražnatović često je tema na društvenim mrežama, gde pojedini komentarišu kako je ugradila implante, pa se Đani verovatno našalio na račun toga.

Podsetimo, u jučerašnjem tekstu objavili smo da je razlog zašto Ceca nije u dobrim odnosima sa Gocom Božinovskom to što je ona 2016. u intervju rekla sledeće:

- Prvi put u životu opravdavam to što je Karleuša rekla da joj se sere od Cecine dece. Doduše, nije pomenula moje dete, ali verujem da je i na njega mislila. Verujte mi, i Ceci se sere od svega. Evo, ja u njeno ime govorim.

Prozivao je, pa se veselili Đani i Ceca okićeni bakšišom Samo nekoliko minuta nakon što je svojoj koleginici dobacio da je "staramajka", Trajković se pridružio Ceci na bini i zajedno su pevali na slavlju. Đaniju su gosti, sada već standardno, lepili novčanice na znojavo čelo, a u jednom trenutku pevač je ležao na podu dok na sebi nije imao majicu. Na Trajkovićevom Instagram profilu videli smo delić atmosfere sa žurke, a on je napravio stori na kom se snimao, pa je prišao i koleginici Ceci, koja ga je poljubila. - Samo neka je veselo... - napisao je Đani na tom postu.

