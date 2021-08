MIRKO ŠIJAN I BOJANA SE SELE IZ SURČINA?! Potrošili silan novac za renoviranje Gocine kuće, sad prave novu i to blizu ŠURAKA

Sin Goce Božinovske Mirko Šijan i njegova partnerka Bojana Rodić nedavno su dobili sina kome su dali ime Zoran. Njih dvoje su mesecima uređivali gornji sprat u Surčinu u porodičnoj kući kako bi sve bilo spremno za bebin dolazak, međutim zbog mimoilaženja i sve češćih razmirica sa Gocom planiraju da se presele i to na imanje koje im kupuju Rodići.

Kako otkriva izvor blizak paru, Bojana i Mirko su odlučili da život započnu sami i to izvan Beograda - u Titelu, gde će poput Veljka Ražnatovića i Bogdane sina odgajati izvan gradske vreve.

foto: Printscreen

- Kada je Bojana saznala da je u drugom stanju, Mirko je oduševljeno odmah krenuo sa pripremom sobe za bebu, uredili su ceo gornji sprat na kome je trebalo oni da žive, dok je Goca ostala na prvom spratu. Svi su bili uzbuđeni zbog bebinog dolaska i planirali su da tu osnuju svoju oazu mira, jer u dvorišu imaju i svoj bazen. Međutim, na dan rođenja malog Šijana došlo je do razmirica između Goce i Mirka oko slavlja. On je želeo odmah da počne sa proslavom, a pevačica mu to nije dozvolila jer je želela prvo da sačeka da srede ambijent i da sačekaju goste - priča izvor.

- Sve to je ubrzo odjeknulo u medijima što je i Bojanu uznemirilo, pa je predložila Mirku da je najbolje da se, kada izgrade kuću koju joj poklanjaju njeni roditelji, da se presele i oni u Titel jer je to jedini način da izbegnu takve skandale i svađe. Mirko o tome već neko vreme razmišlja, iako mu je teško da ostavi majku na tolikom imanju. Ipak, čini se da će prelomiti jer shvata da je tako za njih najbolje - završava izvor.

Inače, Bojanini roditelji, Danijela i Bogdan Rodić pokloniće im plac na kojem će sagraditi nekretninu u narednom periodu.

Rodići su već bili našli plac, ali se on nije dopao njihovom budućem zetu.

- Ovaj plac se prodaje odskoro i znam da su Bogdan i Danijela hteli da ga kupe. Gocin sin je dolazio i razgledao, ali mu se ne dopada lokacija. On valjda hoće nešto bliže centru, a ovo je malo udaljeno. Tako da su odustali od toga izgleda, čim se ništa ne dešava već duže vreme. Duduše, sad vidim da na placu ima neki građevinski materijal, ne znam ko je to ostavio tamo, možda je i aktuelni vlasnik nešto renovirao - kazao je jedan od komšija u Titelu.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:33 MIRKO ŠIJAN IZVEO BEBU IZ PORODILIŠTA: Sestra Bojane Rodić prati ga u stopu, mali Zoran ide kući! (FOTO)