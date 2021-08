ESTRADA PODRŽALA ZABRANU: Buba i Džala su bahate fukare i prevaranti, OSUDA zbog NEPRIMERENOG ponašanja!

Zabranu ulaska u Srbiju Bubi Koreliju i Džali Bratu podržali su mnogi pevači. Među njima su Dragica Radosavljević Cakana, Maja Nikolić, Đorđe David i Dara Bubamara.

foto: Privatna Arhiva

Ovakvu odluku država je donela nakon skandala na koncertu u Nišu, gde je obezbeđenje ovog sarajevskog dvojca bacilo njihovog fana s bine.

- Ne zanimaju me nikakvi Džale i Bube niti šta oni rade i kakvu muziku ti prevaranti rade i zašto im je uopšte dozvoljeno da budu i rade u Srbiji već duže vreme. S obzirom na to da im je omogućeno da ovde rade i ponašaju se bahato već dugi niz godina, sada je meni lično smešno da to komentarišem na drugačiji način nego ovako - Da sam protiv takvih muzika i muzičara koji imaju za cilj da sprdaju sve. Dočekivaćemo mi mnoge te i takve ovde i sve ćemo brzo da zaboravimo i ponovo da im posvećujemo neverovatnu pažnju, kao - dobri smo mi. Jesmo mi dobri, ali i ekstremno glupi i naivni. Ne znam kad sam ja to gostovala na bosanskim i hrvatskim medijima i retki su pevači iz naše zemlje koji uopšte imaju mogućnost da se pojave na njihovim nacionalnim medijima. Mogu, ali nekim lokalnog karaktera. Dakle, kratko i jasno - ne zanimaju me nikakve ekstremne fukare pod plaštom nekih šatro zvezda i šatro popularnih grupa - izričita je Cakana.

foto: ana Paunković

Sličan stav ima i Đorđe David.

- U moje vreme je postojala služba koja se bavila time šta je kič i šund, a danas vidim da roditelji vode decu na koncerte nekih ljudi koji ne obraćaju pažnju na tekstove. Zbog toga smo mi napravili album kao bend da bi klincima ponudili nešto što ima harmonije i ljubavi. Gle čuda, klinaca nikada više na našim koncertima. Trenutno se nalazimo u Banja Luci gde imamo koncert i gde ćemo kao i uvek dati svoj maskimum.Ne razumem čemu agresivnost na nastupima. Obezbeđenje treba da zna svoj posao i granice. Koliko sam video taj dečko što se popo na binu, nije bio agresivan. Tvrdim da kad bi godinu dana postojao dogovor da se zabrani emitovanje izvođača koji dolaze iz države gde ne možeš da vidiš naše, sve bi se promenilo. Nećete videti naše izvođače na nacionalnim televizijama ni u Hrvatskoj, ni u Crnoj Gori ni u Bosni i Hercegovini, pa ni u Makedoniji. A, njihovi često gostuju kod nas. Mora da postoji reciprocitet. Mene su vaspitavali da budem gost, a pojedini se ponašaju kao domaćini u našoj zemlji i ovaj incident je najbolji pokazatelj - smatra roker.

foto: Printscreen/Grand magazin

Maja je pohvalila odluku države:

- Jedina ispravna odluka i oduševljena sam kako je država odreagovala zato što ne podržavam nasilje. Oni su još odranije poznati po nekorektnim gestovima i bahatom ponašanju. To je trebalo da bude sankcionisano tog dana kad se i dogodilo. Nadam se da je odluka konačna i da neće biti trenutna, nego trajna. Treba zauvek da im budu otkazani koncerti. Bravo i svaka čast. Drago mi je što se posvetila pažnja da se izglasa ovakva odluka, svako ko postupi kao njih dvojica treba da snosi posledicu.

foto: Damir Dervišagić

Dara je bila kratka.

- Nisam upućena u to šta se dešava s njima. Verovatno je to urađeno s nekim razlogom - poručila je Bubamara.

Trebalo je da reperi iz Sarajeva, podsetimo, nastupaju 26. avgusta na muzičkom festivalu na Ušću, ali su organizatori zvanično saopštili da od toga nema ništa i da će posetioce umesto njih zabavljati Jelena Karleuša i Senida.

Natin PR tim poručuje Nastup otkazan iz privatnih razloga, nema veze s Bubom i Džalom Sudeći po tome da je Nataša Bekvalac otkazala nastup na Mjuzik vik festivalu, gde je trebalo da nastupaju i Buba i Džala, pojavile su se spekulacije da nije htela da održi koncert na istom događaju gde i ovaj dvojac iz Sarajeva. Međutim, iz njenog PR tima su poručili da je pevačica iz privatnih razloga sprečena da se pojavi na ovom događaju i da to nema nikakve veze s bosanskim reperima.

Ljiljana Stanišić, foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić, ATA images

Bonus video:

00:31 CECIN ZET SE BAŠ OTVORIO ZA LETOVANJE SA ANASTASIJOM: Noć košta čak 2.500 €, a imao je veliki razlog za to