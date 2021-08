KARLEUŠA KREĆE NA DIJETU: Muškarci me vole s oblinama, ali garderoba mi bolje stoji kad sam MRŠAVA! Prokomentarisala ŠERIFOVIĆKU!

Posle osam godina od velikog koncerta na Ušću, Jelena Karleuša vraća se na isto mesto, ovaj put u okviru Music Week festivala. Pevačica je obećala spektakl u subotu, 28. avgusta i nešto neviđeno, kako na našim prostorima, tako i na svetskoj sceni.

foto: Damir Dervišagić

JK je ugostila ekipu Kurira u dvorištu svoje vile na Dedinju gde je pričala kako se priprema za predstojeći spektakl, ali i o drugim temama.

- Sve hoću da kažem 28. juna, valjda mi je taj datum ostao zbog godišnjice braka sa Duškom (smeh). Inače, 28. avgusta, u subotu vas očekujemo. Mogu u moje ime sigurno, ali i u ime kolega koji su to veče sa mnom - Senidah, Leksington, Edita, da obećam nastup koji će zauvek obeležiti moju karijeru i balkanski šoubiznis. Dođite svi da se uverite u moje reči i da se provedemo - počela je Jelena.

foto: Printskrin/Instagram

Postoji li trema?

- Postoji jedna sentimentalna crta jer je moj poslednji koncert bio na Ušću. Vrlo kontroverzni koncert o kojem se i dan danas priča i koji je ostavio veliki trag i na domaći šoubznis i na moj život, i u medijskom i u svakom smislu. Kadrovi s tog koncerta su završili u dokumentarcu o Ejmi Vajnhaus koji je nagrađen Oskarom i Gremijem. Idem na probu igrača svaki dan i tako će biti do samog koncerta, a i na sam dan koncerta ćemo imati sate i sate probe. Biće puno igrača, efekata, scenografije koja se pravi, to ekstremno košta, iziskuje puno rada i truda, ali će beogradska publika videti koncert o kom će se pričati dugo.

Tvoj novi album je glavna tema na društvenim mrežama, a neki od fanova kažu da su izgubili nadu da ćeš ga uskoro promovisati.

- Svako ko je izgubio nadu, a naziva se mojim fanom, onda nije moj fan i ne zaslužuje da ima taj prefiks "moj fan". Onda je samo neko ko me ne zna i ne voli dovoljno. Ja ne izbacujem albume na dve godine kao drugi. Moja muzika je oduvek bila ispred svog vremena, pa su tako hitovi koje sam snimila pre deset, 20 godina i danas vrlo trendi, to je sveža, moderna muzika. I tada i sada mogu da diktiram muzički trend i pravac. Mogu da obećam album koji će uskoro ugledati svetlost dana i biti ispred svog vremena. Obuhvatiće sve generacije, i mlade koji tek dolaze i sve one koji me vole.

Pričalo se da ćeš promovisati neku od novih pesama na Music Weeku.

- Imali smo tu ideju, da predstavimo nekoliko pesama kao medli. Ali smo odlučili da ovo bude koncert Music Week-a-, a da čitava promicija albuma sledi posle toga. Ne mogu tek tako posle tolike pauze da krenem u promociju na jednom festivalu. Moram da imam kontrolisane uslove. Znam da su mnogi nestrpljivi, ali sigurna sam da će se čekanje isplatiti. Zato sam i mirna. I oni koji vi{e nisu fanovi zbog preteranog čekanja, brzo će to postati. Pre ili kasnije, sve bude okej. Samo da smo živi i zdravi i da smo na okupu.

Da li i dalje vodiš računa o ishrani?

- Tokom korone sam se kao i svi dosta ugojila. Opet krećem na posebnu ishranu. Posle festivala, pred novi album krećem da stvarno doteram liniju. Više volim kad sam mršava. Možda muškarci vole kad sam s oblinama, ali ženama lepše stoji garderoba kad su mršavije.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Imala si nedavno dramu na letovanju u Turskoj kada je u okolini hotela izbio požar.

- Da li ste primetili da gde god ja odem tu bude drama? To je bio prvi dan kako smo došli na plažu. Interesantno je to što smo moja tetka i ja sa decom odlučile da, bez obzira što hotel gori, uđemo u vodu da se kupamo da nam ne propadne taj dan. Svi su vrišteći trčali oko nas i evakuisali se u brodove. Posle su nam kelneri rekli "Sećamo vas se. Vi ste one lude devojke koje su se kupale". Nisam se uplašila, imala sam ideju da, ako se približi vatra, da zaronim. Tako svaka plavuša razmišlja. To što smo se davili od dima je potuno nebitno.

foto: Printscreen, Ana Paunković

Bila si hit na društvenim mrežama kada su svi oko tebe vrištali, a ti si ih smirivala i sve snimala telefonom.

- Želela sam da se smire da bih napravila što bolji snimak. Tetki sam govorila da sedne, pošto je u bikiniju zaklanjala vidik na hotel koji gori. Sve je bilo fantastično za snimanje. One scene su neverovatne, kao iz filma. Moje ćerke su se uplašile, zbog njih sam se odlučila da napustim plažu i da odem na brod. Otišli smo na ostrvo preko puta, tamo smo bile osam sati u kupaćim kostimima, bez stvari, gladni. Čekali smo da ugase to oko hotela. Bila sam sa gomilom agresivnih Rusa koji su hteli su da se vrate po svaku cenu u hotel jer su mnogo platili. To je sve jedno životno iskustvo. Šta je nama Srbima jedna vatra žbunja nekog iza hotela kada smo mi preživeli toliko toga.

Da li Atina i Nika imaju pretenzije ka bavljenju javnim poslom?

- Atina je tiktokerka, a Nika je interesantna jer je jako duhovita. Njene izjave i opaske su slatke, smešne i pametne, u nekom neskladu s njenim godinama. Ima čitav fan pokret ljudi koji je vole. S druge strane Atina je uspešna tiktokerka, bez obzira što ja ne volim toliko opsedanje tiktokom, po deset sati dnevno. Ali, to je očigledno ono što klinci besomučno praktikuju. Verovatno će to u jednom momentu i proći, to je pubertet.

Često se apleuje na roditelje da paze šta im deca rade na Tik toku. Da li ti kontrolišeš ćerke na društvenim mrežama?

- Smatram da dete od 10, 11, 12 godina ne može intelektualno da bude dovoljno svesno svih opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama. Naravno da roditelj treba da gleda s kim se dete dopisuje, komunicira, ko mu piše, šta mu govori, u šta ga ubeđuje. Deca su najizloženija tim bolesnim umovima koji vrebaju sakriveni iza lažnih imena. Tako da vrlo treba, ne samo ja, nego svi roditelji, pogotovo u današnje vreme, da strogo kontorlišu decu. Pa kada napuniš 16 godina, izvoli. Ali i tada ću da kontorlišem, jer ne možeš da imaš svest o životu sa toliko godina. Živimo okruženi bolesnicima i naravno da ću kontrolisati svoju decu.

Da li Nika i dalje želi da bude veterinar ili joj je draži fudbal?

- One su svašta želele da budu, i kasirke i veterinarke. Atina je želela da bude čistačica kad je bila mala. Svideo joj je onaj štap kojim se bode smeće. Ideje se stalno menjaju. Nika je čak i u reklami Fudbalskog saveza za ženski fudbal. Atina je mala manekenka, igra odbojku. Neka budu svestrane, samo neka rade šta im se radi u smislu hobija, sportova, mi to podržavamo. To ih kao ličnosti razvija i da budu posebne.

Da li ćeš ove sezone u "Zvezdama Granda" konačno uspeti da pobediš Mariju Šerifović?

foto: Printscreen/YT

- Moj kandidat nikada neće pobediti. Očigledno je uvek u senci Marijinih. Ona privlači ljude koji se isključio i samo bave pevanjem, a ja one koji na malo drugačiji način doživljavaju šoubiznis. Vole i scenski nastup, specifičan fizički izgled i imidž i pevanje. Jako je bitno i odakle je koji kandidat. Imamo problem da Srbija ne glasa. Ali, svi koji dođu do finala su pobednici. A pokazatelj je vreme da svako ko je pobedio, ne mora da znači da će imati veliku karijeru i uspeh. Tako da ništa nema garancije.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

