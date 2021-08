VELIKI INTERVJU KARLEUŠE ZA KURIR! PROGOVORILA O DUŠKU, ATINI I NIKI: Moja deca dosta trpe, bile su čak i NAPADNUTE zbog mene!

Muzička zvezda Jelena Karleuša ugostila je ekipu Kurir televizije u dvorištu svog luksuznog doma na Dedinju gde smo sa njom razgovarali o njenom predstojećem koncertu na Ušću u okviru Music week festivala, ali ne samo o tome.

Jelena je u prvom velikom intervjuu za našu televiziju iskreno pričala i o svom suprugu Dušku i ćerkama Atini i Niki.

foto: Kurir televizija

- Nadam se da će Duško biti na mom koncertu na Ušću, da dovede naše ćerkice, ne vidim šta ima preče od toga. Instagram i praćenje je medijima danas merilo nekog odnosa, mi smo 15 godina u braku, i to kakve, Instagram nam je najmanji problem. Nika i Atina su jako uzbuđene što kreće škola, nadaju se samo da neće biti online jer deca vole da se druže. Smatram da su obe toliko harizmatične i vrlo interesantne javnosti, imaju puno pratioca na mrežama. Došlo je vreme da ne moraš da imaš zvanje da bi bio medijski atraktivan, imamo influensere, jutjubere. Atina privlači pažnju na TikToku, Nika svojim duhovitim izjavama ali pre muzici ne. Imali smo jednu specifičnu situaciju, kada su zbog jedne kandidatkinje napadnute i moje ćerke. To je bilo jako neprijatno iskustvo za mene i moju decu, one dosta trpe zbog mojih javnih istupa i popularnosti. Ja sa njima dosta pričam i objašnjavam da je to deo maminog posla. Naučila sam ih kako trebaju da reaguju, pogotovo kad je 2019. bio jako veliki medijski linč - ispričala je pevačica.

foto: Kurir televizija

Muzičku zvezda nam je otkrila da li svojim kućnim pomoćnicama da slobodan dan i preuzme njihov posao.

- Zamisli i da se bavim ovim poslom, da idem na probe, nastupe, intervjue, pa da perem veš, pa opet intervju, pa onda skuvam ručak... ne ide. Ja super kuvam, ali ne stižem, imam ljude koji mi pomažu. Dušku sam samo jednom opeglala košulju, i to na početku veze. Posle toga mi nikada nije tražio to, ne znam zašto, možda mu se nije dopalo - rekla je Jelena.

Kurir.rs/M.L.

