PROLAZI KROZ AGONIJU Nataša otkrila kroz kakve STRAŠNE trenutke prolazi zbog POROKA, ne može da SPAVA, UJEDA OD NERVOZE, SAMO JEDE

Nataša Bekvalac je sada priznala da ima neprijatelja kog pokušava da se reši. Popularna novosadaska barbika poslednjih nedelja pokušava da ostavi cigarete, ali joj to teško pada. Nataša se pre nekoliko dana požila svojim pratiocima da joj oatavljanje najvećeg poroka toliko pravi probleme da je počela nenormalno mnogo da jede i sve je nervira. Pratioce na instagramu je čak obavestila i da je vadila palačinku iz kante za djubre, a sada je otkrila novo stanje stvari.

- Još malo pa će biti dve nedelje kako sam zauvek ostavila cigarete. Svaki dan mi je malo lakše od prethodnog, ali mi je i dalje jako teško. Morate naći jak motiv, nešto što može da stane na crtu ovom poroku koji će vas prvo zavesti a onda lagano ubijati. Još sam jako nervozna, razdražljiva, tankih živaca, doslovno me sve iritira i izvodi iz takta. Eto, pišem vam ovo jer ste me pitali... Budite mi dobro i zdravo. Bože, samo da ne poludim, eto samo to želim.

Nata baš teško podnosi period odvikavanja, iz nje izbija apolutno sve i to ne krije od pratilaca na društvenim mrežama. Čak i svoje najintimnije stvari deli sa njima. Ne može da spava otkako pokušava da ostavi cigarete, i noći provodi gledajući serije.

foto: Pritnscreen/Instagram

Pevačica je čak otkrila i da "ne podnosi muškarce".

foto: Pritnscreen/Instagram

A najtežu bitku bije i sa hranom, pa želju za cigaretama zna da ublaži odlaskom do frižidera.

kurir.rs

