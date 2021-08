NISI VIŠE U GRANDU, KAD SI MOGLA DA PLATIŠ DRAGANI, I MENI ĆEŠ: Tina Ivanović otkrila kako ju je POPOVIĆ izbacio iz produkcije

Pevačica Tina Ivanović progovorila je o svojoj karijeri, ali i sukobu sa čelnicima Grand produkcije.

Dugo si pokušavala da se nametneš, šta je presudilo da postaneš jedna od najtraženija pevačica dvehiljaditih?

- Da, 1998 i 2000. izdala sam dva albuma za "Zam produkciju" i uložila dosta novaca. Sarađivala sam tada s najpoznatijim autorima, bilo je lepih i dobrih pesama na albumima, ali nije bilo nikakvog odjeka. U to vreme smo živeli u Frankfurtu i nisam se dovoljno posvetila promociji pesama. Nisam tada stala, imala sam veliku podršku od supruga Zvezdana i moje porodice, a i od kompozitora Pere Stokanovića, koji je autor čuvenog hita "Bunda od nerca". Ta pesma je stajala kod mene dve, tri godine, dok me Pera jednom nije nazvao i pitao me: "Tinče, šta si odlučila za pesmu? Hoćeš li da snimaš ili ne?" Ja sam mu tada rekla: "Snimiću je, pa kud puklo da puklo." Tako je i bilo, album "Bunda od nerca" je izašao u decembru 2005. za "Grand produkciju". Ja sam tada odlučila da ostanem da živim u Beogradu i ne vraćam se za Frankfurt. Tada kreće moja borba sa vetrenjačama.

Nije tajna da ni "Grand" u prvi mah nije imao poverenja u "Bundu od nerca", pa si za početak išla samo u emisijama za dijasporu. Kada su počeli da te emituju u emisijama za Srbiju?

- To je tačno. Ni "Grand", a ni mnogi nisu imali poverenja ni u mene ni u moju pesmu, tako da sam u početku išla samo u emisijama za dijasporu iako sam platila reklamu i izdavanje albuma. Ali ne kaže se džabe da hit pesma sama pronađe put do slušaoca. Pesma se bez reklame u našoj zemlji zavrtela na svim radio-stanicama u Srbiji i regionu i postala megahit, e tek onda su krenuli da me puštaju i u Srbiji u "Grandovim" emisijama.

Da li je bilo teško nositi se s epitetom sponzoruše, koji su ti nalepili zbog teksta pesme "Kabrio porše"?

- Naravno da mi je bilo teško da se nosim sa svim tim epitetima koje su mi nadenuli. Sama zarađujem od 16. godine i nikada nisam imala sponzore. Moj suprug i roditelji su mi na početku karijere pomogli finansijski, više niko. Gledam danas kako se uzdižu i pišu hvalospevi za prave sponzoruše, devojke sumnjivog morala, za pevačice koje, u stvari, nisu pevačice nego služe za nešto drugo. Posle mog učešća na "Farmi" sam uspela da razbijem predrasude koje su ljudi imali o meni.

Saša Popović je nakon tvog navodnog sukoba sa Sekom Aleksić pokušao da te uništi i stopirao je album u koji si ti mnogo uložila. Ti sada prvi put javno pričaš o tome posle 15 godina?

- Nažalost, Saša Popović je tad poverovao u neke novinske naslove u vezi sa Sekom i zamerio mi je što je reklama za novi album krenula da se emituje i kod Dragane Mirković na satelitskoj televiziji. Izbacio me je iz "Granda" na dan kada je trebalo da snimim emisiju "Grand šou" i da predstavim novi album. Nije hteo ni da me sasluša iako sam tvrdila da ne znam o čemu se radi.

Kako misliš izbacio?

- Nikad ne mogu da zaboravim taj njegov telefonski poziv kada je rekao: "Nisi više u 'Grandu'. Kad si Dragani Mirković mogla da platiš reklamu, sad ćeš i meni da platiš opet." Možete li da zamislite onda moje razočaranje, kao da me je neko pljusnuo kofom hladne vode, meni se čitav svet srušio u momentu. Nekoliko dana nisam mogla da dođem sebi od šoka i govorila sam zašto su ljudi tako zli. Kad mi je najviše bila potrebna podrška, podmetnuli su mi nogu. Razočarala sam se tad u vlasnike "Grand produkcije" Sašu i Lepu Brenu, ipak nismo ni Zvezdan ni ja neko koga ne poznaju i ne znaju kakvi smo ljudi. Brena je zaboravila da gostovala i uzela dosta para iz Zvezdanove diskoteke "Sveti Stefan" u Frankfurtu, a i dali smo lepu sumu novca za izdavanje prvog albuma za "Grand", a pritom su morali i svi autori pesama i ja da potpišemo ugovor da se odričemo svih prava od pesama. Izgleda samo u Srbiji postoji to pravilo da pevač uloži novac u snimanje pesama, spotova, plati tekstove, aranžmane, plati i za izdavanje tog albuma nekoliko desetina hiljada evra, a da pritom posle nema nikakvu zaradu ni od prodaje albuma, a u poslednjih 10-12 godina i od digitalne prodaje nemam nikakve koristi.

Da li je istina da "Grand" uzima pare i od tvog Jutjub kanala?

- Grand je bez mog znanja otvorio kanal na Jutjubu u moje ime i oni su kasirali taj novac. Ja sam prošlog meseca prvi put dobila neki sitniš od pregleda, a kanal je otvoren 2013. bez mog odobrenja. Ko je uzeo ostale pare, da li da pitam sad Šolaka pitam se? Sve ovo što sam ja sada rekla misle i mnogi pevači, ali nemaju petlju da to javno kažu nego pričaju iza leđa.

Kako ti se čini sadašnje stanje na estradnoj sceni?

- Nikad gore stanje na estradnoj sceni nije bilo nego sad. Ne zna se više ko je pevač, pevačica, striptizeta, starleta, rijaliti-igrač, svi, bre, pevaju, šta je ovo, ljudi? Svako ima pravo da radi šta hoće, ali nemojte da mešate babe i žabe.

Brutalno pretučena u Republici Srpskoj

Pre 15 godina su te napali u Republici Srpskoj, ispred restorana na putu između Bijeljine i Brčkog. Kako se sada sećaš tog nemilog događaja, budući da si brutalno pretučena.

- Taj događaj se nije desio na putu nego u restoranu i ne bih želela mnogo da komentarišem jer nisam jedina kojoj se tako nešto dogodilo na nastupu. Ljudi malo preteraju s pićem, pa malo povilene, tada su zakačili Zvezdana i mene u toj frci.

Najveća bol mi je što Zvezdanu nisam rodila dete

Da li ti je i dalje najveća žal što i i tvoj suprug Zvezdan niste dobili zajedničko dete?

- To mi je neostvarena želja da Zvezdan i ja imamo zajedničko dete, to me jako boli, ali, bože moj, tako je, kako je.

