MARINKO ROKVIĆ DUGO NIJE PRIZNAO VANBRAČNOG SINA I KAJAO SE ZBOG TOGA! Sada su braća na okupu, evo u kakvom su odnosu i da li LIČE

Pevač Marinko Rokvić ne krije da pored sinova Marka i Nikole ima i vanbračnog sina Darija.

Naime, on se nikada nije eksponirao u javnosti a ono što je poznato jeste da Dario živi u Kanadi, te da bar jednom godišnje koristi priliku da poseti oca i svoju polubraću u Beogradu. Nikola je sada na svom profilu na Instagramu podelio fotografiju sa Markom i Darijom.

- Tri brata! - napisao je Nikola u opisu fotografije, čime je svima jasno stavio do znanja da Darija gleda kao svog rođenog brata, te da su u sjajnim odnosima.

Podsetimo, Marinko nije odmah priznao Daria, a kako je jednom prilikom istakao, zbgo toga i dan danas žali.

- To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen - ispričao je Marinko svojevremeno za medije.

